اظهارات «بارزانی» درخصوص محتوای گفتگوی تلفنی با «پمپئو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اظهاراتی را در خصوص محتوای تماس تلفنی خود با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: در تماس تلفنی با پمپئو درباره آخرین تحولات منطقه با او گفتگو کردم.

بارزانی همچنین تأکید کرد: راهکارهایی را به منظور کاهش تنش در منطقه به پمپئو پیشنهاد کردم.

گفتنی است، پس از عملیات انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تروریست های آمریکایی در عین الاسد و اربیل، پمپئو با بارزانی تلفنی گفتگو کرد.