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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۳۴

اظهارات «بارزانی» درخصوص محتوای گفتگوی تلفنی با «پمپئو»

اظهارات «بارزانی» درخصوص محتوای گفتگوی تلفنی با «پمپئو»

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اظهاراتی را در خصوص محتوای تماس تلفنی خود با وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اظهاراتی را در خصوص محتوای تماس تلفنی خود با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: در تماس تلفنی با پمپئو درباره آخرین تحولات منطقه با او گفتگو کردم.

بارزانی همچنین تأکید کرد: راهکارهایی را به منظور کاهش تنش در منطقه به پمپئو پیشنهاد کردم.

گفتنی است، پس از عملیات انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تروریست های آمریکایی در عین الاسد و اربیل، پمپئو با بارزانی تلفنی گفتگو کرد.

کد مطلب 4819997

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    نظرات

    • سرباز وطن IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      35 0
      پاسخ
      آقای بارزانی الان وقت قدرشناسی است. بخاطر بیاور چه کسی به داد شما رسید و شما و مردمتان را از دست داعش نجات داد. آن موقع امریکا چه غلطی کرد و حال شما چه میکنید. عزت یک کُرد بالاتر از اینهاست .پس پاسداری کن
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      31 6
      پاسخ
      خائن
    • حقانی ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      24 9
      پاسخ
      یعنی واقعا بارزانی به تلفن پمپئو جواب داده و یادش رفته داعش بعد از یک ساعت میخواست ناموسش را تملک کند. در حالی که نه آمریکا بلکه فقط سردار ایران به دادش رسید
    • آوستوراقیان IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      19 4
      پاسخ
      فقط مرگ بر آمریکا و اسرائیل جنایتکار
    • فاطمه IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      20 3
      پاسخ
      مرگ بردشمنان بشریت. آمریکای جهانخوار و عمالش. انشاءالله نفسهای آخرشونه.
    • آشنا IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      22 4
      پاسخ
      بارزانی تورو خدا آبروی کُردها رو نبر خیر سرت مدیون ایرانی
    • حامد ES ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      3 2
      پاسخ
      چطور میتونن اینقد بزدل و نامرد و قدرنشناس باشن. من دوتا همکلاسی کُرد داشتم اینجوری نبودنن. این نمک نشناس رو خداکنه دوباره داعش بهشون حمله کنه دیگه ایران از اونا دفاع نکه تا کلا محو بشن

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