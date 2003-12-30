" دارالفنون " گنجينه تاريخ تعليم و تربيت كشور مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» در جلسه اي که روز گذشته با حضور نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان ميراث فرهنگي در محل دارالفنون تشکيل شد ، تعميرات اصلي اين بناي تاريخي نظير عمليات استحکامي، کف سازي حياط، نما سازي، مرمت هاي داخلي و تعويض درها و پنجره ها در اولويت قرار گرفت .

ناظر فني سازمان ميراث فرهنگي اظهار اميدواري کرد که در صورت تامين بودجه و استمرارعمليات ، بناي دارالفنون تا دو سال آينده مورد بهره برداري قرار بگيرد .

هم اکنون به رغم عدم آمادگي محل، تحقيقات اسنادي و فرهنگي مرتبط با تاريخ تعليم و تربيت کشور زير نظر دو محقق ؛ محمد بقايي و سعيد وزيري در محل دارالفنون در شرف انجام است .

بناي قديمي دارالفنون که ياد آور شروع عصر جديد در فرهنگ کشور است ازدو سال پيش مورد مرمت تدريجي قرار گرفته است اما با توجه به مشکلات مالي درتداوم تعميرات آن وقفه هاي کوتاه و بلند مدت روي داده است . دارالفنون که اکنون زير نظر پژوهشکده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش اداره مي شود فعاليت خود را پس از تعميرات و بازسازي اساسي ، به عنوان گنجينه تاريخ تعليم و تربيت آغاز خواهد کرد .