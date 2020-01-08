به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، مجتبی ورمقانی اظهار داشت: با توجه به بروز بیماری در برخی دامداری‌های کشور لازم است مردم از خرید انواع فرآورده‌های خام دامی و مواد پروتئینی فاقد مجوز و مشکوک برای حفظ سلامت خود، خودداری کنند.

وی افزود: خودداری از هرگونه خرید، حمل و نقل غیر مجاز دام و فاقد گواهی بهداشتی دامپزشکی، نخستین گام در پیشگیری از شیوع این بیماری است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان با بیان اینکه این بیماری در کردستان در آخرین بررسی‌ها مورد مثبتی نداشته است، ادامه داد: دامپزشکان این استان در سال جاری دو میلیون و ۱۸۰ نوبت - راس دام شامل دو میلیون راس گوسفند و بز و ۱۸۰ هزار راس گاو را علیه این بیماری مایه کوبی کرده‌اند.

ورمقانی یادآور شد: توصیه می شود از تردد غیر ضروری افراد به ویژه افراد پرمخاطره که با میادین خرید و فروش دام، کشتارگاه ها و دامداری ها ارتباط دارند در داخل محوطه دامداری به طور جدی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: مبادی ورودی و خروجی دامداری باید دارای حوضچه ضدعفونی بوده و در سطح مناسبی حاوی آب و ماده ضدعفونی مناسب ترجیحاً هیدروکسید سدیم دو درصد یا فرمالین آن پنج درصد باشد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: ورود وسایل نقلیه به داخل دامداری ممنوع شود در مورد وسایل نقلیه نظیر خودروهای حمل شیر، علوفه و کود که الزام ورود به واحد دارند پس از ضدعفونی کامل و دقیق اجازه ورود داده شود.

ورمقانی اظهار داشت: گروه‌های مایه کوبی، دامپزشکان دامداری های صنعتی، مسئولین بهداشتی، ماموران تلقیح مصنوعی، ماموران بیمه و رکورد گیری شیر و صاحب دامداری بایستی وسیله نقلیه خود را کما فی سابق در محوطه خارج از دامداری پارک کنند.

وی افزود: با توجه به پوشش گسترده عملیات مایه کوبی انواع دام علیه بیماری تب برفکی در سال‌های گذشته، دام های واکسینه شده دارای ایمنی مناسبی بوده و در صورت عدم ورود دام‌های جدید فاقد سابقه بهداشتی و نامعلوم و رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای مورد نیاز، امید است در سطح استان شاهد بروز بیماری تب برفکی نباشم.

مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: در صورت مشاهده موارد مشکوک به بیماری تب برفکی ضمن جدا سازی دام های مبتلا از دام‌های سالم، در کوتاهترین زمان، موضوع به اداره دامپزشکی شهرستان و یا از طریق سامانه پیغام گیر ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کردستان اطلاع داده شود.