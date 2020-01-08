۳۰خانه ورزش روستایی در زنجان به بهره برداری می رسد

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی دهه فجر ۳۰ خانه ورزش روستایی در استان زنجان به بهره برداری میرسد، گفت: ۱۰۳ خانه ورزش روستایی در استان زنجان وجود دارد.
وی اظهار کرد: بیش از ۱۷۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی همزمان با ایامالله دهه فجر توسط اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، با بیان اینکه طی این ایام برنامهها و طرحهای ورزشی در سطح استان به بهره برداری میرسد، گفت: استخر شهرستان صا ئین قلعه در دهه مبارک فجر افتتاح میشود، زمین چمن مصنوعی زرین آباد ابهر، افتتاح سالن تیر اندازی که بزرگترین سالن در کشور است، افتتاح دو استخر با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زنجان و خدابنده از طرحهای مهم قابل افتتاح در دهه فجر است.
خلیلی گفت: برگزاری جشنواره بومی و محلی، برگزاری نمایشگاه، برگزاری همایشهای مختلف شاد و فرهنگی و برگزاری جشن انقلاب و تجلیل از قهرمان مدال آور ورزشکار از برنامههای مهم اداره ورزش و جوانان در استان طی ایام الله دهه فجر است.
وی از برگزاری راهپیمایی خانوادگی در ایام دهه فجر در استان زنجان خبر داد و افزود: دیدار و تجلیل با خانوادههای شهدا، جانبازان و حمایت از برنامههای سمنهای فرهنگی از دیگر برنامههای این دهه است.
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