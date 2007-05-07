ال. جی MP3 جدید خود را عرضه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پخش کننده جدید که MP3FM37 نام دارد، مجهز به یک حافظه فلاش 4 گیگا بایتی و یک صفحه نمایشگر Tft Lcd رنگی 4/2 اینچی است.
این پخش کننده برای بازتولید فیلم، موسیقی، عکس و متن مناسب است و علاوه بر آن می تواند به عنوان یک کنسول قابل حمل بازی های ویدیویی و تبدیل کننده صوتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس گزارش آسکا، Mp3 Fm37 که در رنگ های سیاه و نقره ای در دسترس است از قابلیت اتصال به پورت Usb 0.2 برخوردار است.
این پخش کننده 63 گرمی در ابعاد 5/5 ، 90 ، 9/9 میلی متر است و به قیمت 199 یورو در بازار اروپا عرضه می شود. از دیگر ویژگی های این پخش کننده، برخورداری از رادیو FM است.
شرکت ال. جی الکترونیک پخش کننده MP3 جدید خود را با یک حافظه فلاش 4 گیگا بایتی عرضه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این پخش کننده جدید که MP3FM37 نام دارد، مجهز به یک حافظه فلاش 4 گیگا بایتی و یک صفحه نمایشگر Tft Lcd رنگی 4/2 اینچی است.
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