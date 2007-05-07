ال. جی MP3 جدید خود را عرضه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پخش کننده جدید که MP3FM37 نام دارد، مجهز به یک حافظه فلاش 4 گیگا بایتی و یک صفحه نمایشگر Tft Lcd رنگی 4/2 اینچی است.



این پخش کننده برای بازتولید فیلم، موسیقی، عکس و متن مناسب است و علاوه بر آن می تواند به عنوان یک کنسول قابل حمل بازی های ویدیویی و تبدیل کننده صوتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.



بر اساس گزارش آسکا، Mp3 Fm37 که در رنگ های سیاه و نقره ای در دسترس است از قابلیت اتصال به پورت Usb 0.2 برخوردار است.



این پخش کننده 63 گرمی در ابعاد 5/5 ، 90 ، 9/9 میلی متر است و به قیمت 199 یورو در بازار اروپا عرضه می شود. از دیگر ویژگی های این پخش کننده، برخورداری از رادیو FM است.