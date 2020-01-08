به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بندری صبح چهارشنبه با اشاره به نتیجه هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار داشت: ۵۷۹ نفر برای شرکت در مصاحبه‌های تخصصی آموزش و پرورش استان پذیرفته شده‌اند که با توجه به سهمیه استان، ۴۱۴ نفر استخدام خواهند شد.

وی با بیان اینکه آموزگاران ابتدایی، دبیر درس معارف اسلامی و تربیت بدنی بیشترین تعداد پذیرفته شده را در این آزمون داشته‌اند گفت: ۱۹۲ آموزگار ابتدایی، ۳۸ دبیر معارف اسلامی، ۳۱ دبیر درس تربیت بدنی، ۲۹ دبیر درس حرفه و فن، ۲۸ مربی امور تربیتی و ۲۷ هنرآموز کامپیوتر در این آزمون پذیرفته شده‌اند که باید در مصاحبه شرکت کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر، تعداد نیروهای پذیرفته شده در این آزمون استخدامی را نسبت به تعداد سهمیه آموزش و پرورش استان در جذب نیرو کم دانست و ادامه داد: با توجه به سهمیه ۴۱۴ نفری استان و پذیرش دو برابر ظرفیت در استان باید ۸۲۸ نفر در این آزمون پذیرفته می‌شدند که با این وجود احتمال عدم جذب در بعضی از رشته‌ها وجود دارد.

بندری افزود :۵۰ درصد پذیرفته‌شدگان استان در این آزمون برای آموزگاری در دوره ابتدایی و ۵۰ درصد دیگر به عنوان هنرآموز، دبیر دوره متوسطه و مربی جذب خواهند شد.

وی تصریح کرد: نیروهای پذیرفته شده در مصاحبه تخصصی پس از گذراندن دوره‌های پیش بینی شده در دانشگاه فرهنگیان و کسب صلاحیت‌های آموزشی لازم، مهر ماه سال ۹۹ وارد عرصه تعلیم و تربیت می‌شوند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه آموزش و پرورش استان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر کمبود نیروی انسانی دارد یادآور شد: جذب این تعداد نیرو در کنار نیروهای فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان سهم بسزایی در رفع کمبود نیروی انسانی در سال آینده خواهد داشت.

بندری خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی به دلیل شمار بازنشستگان در سال‌های اخیر در کشور مشهود بوده است و این روند تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و در سال آینده بیش از ۶۵۰ نیروی فرهنگی استان بازنشسته خواهند شد.