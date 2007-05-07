کنگره آمریکا در صدد بازخواست بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر،"جان بونر" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد : در صورتی که استراتژی بوش در قبال عراق تا فصل پاییز سال جاری میلادی جواب ندهد؛ آنگاه کنگره آمریکا از بوش درباره برنامه بعدی کاخ سفید در عراق از بوش سوال خواهد کرد.

این عضو برجسته جمهوریخواهان آمریکا در ادامه گفت : طرح افزایش نیروها در عراق تا اندازه ای مفید بوده، اما هنوز برای مشخص شدن نتیجه نهایی آن زود است و باید چند ماه دیگر صبر کرد تا نتیجه نهایی استراتژی بوش در قبال عراق مشخص شود.

رهبر اقلیت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا افزود : ظرف سه ماه آینده درباره چگونگی کارکرد استراتژی بوش در عراق رایزنی خواهیم کرد؛ اخبار رسیده از عراق حکایت از نتیجه بخش بودن این استراتژی دارند؛ بر همین اساس ما تا ماه سپتامبر و یا اکتبر ( اواسط شهریور تا اواسط مهر ) منتظر نتایج این استراتژی خواهیم ماند؛ سپس اگر این استراتژی نتیجه بخش نباشد؛ از بوش درباره برنامه بعدی آمریکا در عراق سوال خواهیم کرد.

رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا در حالی سخن از نتیجه بخش بودن استراتژی بوش درعراق می کند که اخبار رسیده از عراق حکایت از ادامه تلفات ارتش آمریکا در عراق دارد به طوری که ماه گذشته میلادی یکی از خونین ترین ماههای حضور نظامیان آمریکایی در عراق بوده است.

از سوی دیگر کنگره آمریکا به تازگی بودجه جدید نظامی آمریکا را به شرط خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق تصویب کرده بود، اما بوش این قانون را وتو کرده و از کنگره خواسته تا این بودجه را بدون گنجاندن پیش شرطی مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق به تصویب برساند.