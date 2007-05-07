کره شمالی تعطیلی راکتور "یانگ بیون" را به لغو تحریم ها مشروط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،وزارت امورخارجه کره شمالی امروز دوشنبه اعلام کرد: به محض دریافت دارایی های بلوکه شده درجریان تحریم، راکتور یانگ بیون( که برای ساخت سلاح هسته ای استفاده می شود) خود را تعطیل خواهد کرد .

ری کیونگ سان سخنگوی اول وزارت کره شمالی گفت : بستن این راکتور می تواند بلافاصله صورت پذیرد و نیازی به زمان ندارد .

با این حال وی تاکید کرد که بستن این راکتور به آزاد شدن 25 میلیون دلار آمریکایی است که به دنبال قرار دادن بانک ماکائو در لیست سیاه آمریکا بلوکه شد؛ کره شمالی در این بانک حساب دارد؛ آمریکا به طور شفاهی با این خواسته موافقت کرده است .

ری گفت : نمی تواند پیش بینی کند کره شمالی چه زمانی به این پول دسترسی پیدا می کند .

وی خاطر نشان کرد : آمریکا وعده داده است که این مبالغ را ازاد کند؛ اما تنها زمانی می توانیم بگوییم تحریمها حذف شده است که عملا این مبالغ را دریافت کنیم .



بر اساس توافقنامه 13 فوریه ( 24 بهمن ماه 85) از سوی دو کره، آمریکا، ژاپن، چین و روسیه، کره شمالی 60 روز فرصت داشت تا تاسیسات هسته ای خود را در برابر دریافت کمک در زمینه انرژی ببندد.

ضرب الاجل تعیین شده برای توقف کامل فعالیت های هسته ای کره شمالی، که طی آن پیونگ یانگ متعهد شده بود در قبال دریافت کمک های اقتصادی فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند روز 25 فروردین به اتمام رسید، اما این کشور هیچ اقدامی را در این زمینه انجام نداده است.

این درحالی است که پیونگ یانگ همچنان برخواسته های خود پافشاری کرده و عنوان می کند که فقط در صورت بازگرداندن دارایی های مسدود شده این کشور در ماکائو حاضر به همکاری در زمینه توقف فعالیت های هسته ای خود است، اما به نظر می رسد آمریکا با سنگ اندازی در این مسیر مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شش جانبه می شود.