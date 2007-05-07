شهردار تهران باید از مقبولیت ملی و مدیریتی برخوردار باشد / رضایت مردم تهران از شهرداری در دوره قالیباف شدت گرفته است

سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، سابقه مدیریت در امور شهری و سعی بر تثبیت مدیریت ها را از جمله ملاک های مهم در تعیین شهردار تهران عنوان کرد و افزود: این نماینده تهران اظهارداشت : اعضای شورای شهر سوم از مردم رای نگرفته اند که شهردارشوند ، مردم به این اعضا رای دادند که عضو شورا باشند و شهردار را مشخص کنند و بر کار وی نظارت داشته باشند.

این عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل تصریح کرد: زیبا نیست که اعضای شورای شهر در رقابت های انتخاباتی از تثبیت مدیریت شهری سخن بگویند و بعد خود کاندیدای شهرداری تهران شوند.

وی با تاکید بر اینکه اگر اعضای شورای شهر اصراری بر تغییر شهردار فعلی تهران دارند، باید ادله محکمی ارائه دهند، خاطر نشان کرد: شهردار فعلی شاید مورد نقد برخی نمایندگان تهران هم باشد، اما مجموعه اقدامات وی موجب رضابت عمومی شده و وی واجد شرایط اداره کلانشهر تهران است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مجددا تاکید کرد: اعضای شورای شهر اگر به تغییر قالیباف معتقد هستند باید دلایلی ارائه کنند که شهردار فعلی مناسب نیست.

ابوطالب با تاکید بر اینکه با توجه به مولفه تثبیت مدیریت ها، شهردار فعلی تهران مناسب ترین گزینه برای اداره شهر است، گفت : رضایتمندی عمومی نشانگر آن است که ادامه تحول و حرکت رو به جلو و آبادانی شهر تهران که در دوران شهردار قبلی آغاز شده نه تنها متوقف نشده ، بلکه سرعت گرفته و قالیباف واجد شرایط مدیریت کلانشهر تهران است.