تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین به مصاف مهرام تهران می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین در ادامه رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در بازی هفته چهارم دور برگشت، برابر تیم مهرام تهران صف آرایی می‌کند.

این بازی ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی برگزار می‌شود.

دعوت هندبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی جوانان

امیر علی حیدری از قزوین به ششمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال جوانان دعوت شد.

این اردو از ۲۵ دی ماه آغاز و تا اول بهمن ماه در شاهرود ادامه دارد.

تیم ملی خود را برای شرکت در هفدهمین دوره رقابت‌های آسیایی مهیا می‌کنند.

دعوت بازیکنان و مربی قزوینی به اردوی نهایی تیم ملی فوتسال

آیناز خواجه حق وردی، نگین همتی از قزوین به عنوان بازیکنان و آمنه محمودی هم به عنوان مربی به اردوی نهایی تیم ملی فوتسال بانوان زیر ۲۰ سال دعوت شدند.

اردوی نهایی تیم فوتسال دختران از جمعه ۲۷ دی برگزار می‌شود که بازیکنان پس از برگزاری تمرینات خود، اول بهمن تهران را به مقصد تاجیکستان ترک می‌کنند.

تیم‌های قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در نخستین تورنمنت فوتسال کافا حضور دارند.