دو دربی تهرانی با طعم قهرمانی / اضطراب استقلال و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، فردا ورزشگاه های آزادی تهران و انقلاب کرج کانون توجهات فوتبال است، جائیکه استقلال به دیدار پیکان می رود و سایپا از پاس پذیرایی خواهد کرد.

این دو بازی از اهمیتی ویژه برای قهرمانی برخوردار است و نتایج آن می تواند چهره تیم برتر شمشین دوره لیگ حرفه ای را تا اندازه ای مشخص کند.

استقلال که با حضور علی فتح الله زاده حال و هوایی تازه را تجربه می کند فردا به دیدار پیکانی می رود که در نیم فصل نخست دومین شکست را به آبی پوشان تحمیل کرد و پس از این بازی بود که شاگردان مرفاوی روندی نزولی را آغازکردند.

سایپا نیز فردا میزبان پاس است. شاگردان دایی که با پیروزی بر ذوب آهن روحیه و توانی مضاعف یافته اند حال به دیدار پاسی می روند که خود در پی اعاده حیثیت و جبران مافات است.

شرایط صدر جدول رده بندی به گونه ایست که پیروزی دو تیم سایپا و استقلال برابر حریفان خود می تواند همچنان چهره تیم قهرمان را در نقاب نگه دارد. اما در صورتیکه این دو تیم برابر حریفان خود امتیاز از دست بدهند شرایط کاملا متفاوت خواهد بود.

البته طبق اعلام قبلی سازمان لیگ برتر قرار بود دیدار تیم های استقلال اهواز و مس کرمان نیز به مصاف هم بروند که این دیدار به علت حضور چهار بازیکن تیم استقلال اهواز در تیم امید این دیدار لغو شد.