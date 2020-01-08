آقاخان به جدایی از استقلال نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال صبح امروز به صورت رسمی خبر از عقد قرارداد با ارسلان مطهری داد تا مهاجم پیشین ذوب آهن نخستین خرید زمستانی آبیها باشد.

با اضافه شدن ارسلان مطهری به جمع آبی پوشان، به نظر می رسد عملا ادامه همکاری مرتضی آقاخان با استقلال منتفی شده باشد.

آقاخان که دو فصل پیش به استقلال پیوست، به دلیل مصدومیت هرگز نتوانست برای این تیم بازی کند و در حالی که گفته می شد وی مصدومیت را کاملا پشت سر گذاشته است، آبیها ارسلان مطهری را به خدمت گرفتند تا با حضور این بازیکن در کنار دیاباته، قائدی، تبریزی و آقایی، عملا آقاخان جایی در این تیم نداشته باشد. مگر آن که فرهاد مجیدی تصمیم دیگری در این رابطه اتخاذ نماید.