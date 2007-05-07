اطلاع رسانی وضعیت فرهنگی دانشجویان به خانواده ها / برگزاری جلسات مشاوره برای بهبود وضعیت پوشش دانشجویان

دکتر زهرا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بهتر است عنوان بدحجابی را بر روی عدم آگاهی و کم توجهی نسل جوان نگذاریم زیرا این مسئله به عدم اطلاع رسانی و نحوه فعالیت های فرهنگی جامعه در گذشته باز می گردد که نتوانسته است آگاهی های لازم را به جوانان ارائه کند.

وی اظهار داشت: حرکت در جهت بهبود وضعیت پوشش و آراستگی فعالیت خوبی است به شرط آن که در جهت آگاهی دادن به نسل جوان و اطلاع رسانی مناسب باشد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تهران شمال تاکید کرد: وضعیت کنونی موجود در جامعه و دانشگاه ها که جزئی از این جامعه محسوب می شوند، از ضعف برنامه ریزی های مسئولان فرهنگی در گذشته منشأ می گیرد به همین دلیل باید با انجام مشاوره های فرهنگی افراد را نسبت به تاثیرات مخرب بدحجابی آگاه کنیم.

ابراهیمی ادامه داد: در دانشگاه آزاد نیز با اطلاع رسانی وضعیت فرهنگی و علمی دانشجویان به خانواده های این افراد سعی خواهد شد تا خانواده ها به طور مستقیم در جریان این امر قرار گرفته و دانشگاه را در بهبود وضعیت فرهنگی و علمی دانشجویان یاری دهند.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری مشاوره های فردی و عمومی برای دانشجویان و آگاهی این افراد از خطرات و مشکلات ناشی از پوشش نامناسب از دیگر عواملی است که در دانشگاه پیش بینی شده و بدون شک در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و پوشش دانشجویان تاثیر گذار خواهد بود.