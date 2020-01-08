به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی در نشست خبری قبل از بازی تیم فوتبال امید ایران با ازبکستان گفت: خوشحالیم که امکان حضور در چنین تورنمنتی را داریم و با آمادگی کامل همچنین آماده سازی مناسب به اینجا آمده ایم. ما بهترین و آماده ترین نفرات این رده سنی را انتخاب کرده ایم و با تمرکز و آمادگی کامل برای انجام اولین مسابقه آماده می شویم.

استیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انتظار طولانی ایران برای صعود به المپیک گفت:فوتبال ایران همواره یکی از قدرت های برتر آسیا بوده و در رده بزرگسالان جایگاه نخست رده بندی قاره را در اختیار داشته اما یکی از مشکلات اصلی در این رده سنی تقویم AFC است. بازی های انتخابی در فیفا دی برگزار نمی شود و تیم های المپیک ما همیشه برای استفاده از بازیکنان باشگاهها در تمرینات و اردوها دچار مشکل بوده اند. در دوره فعلی البته تلاش کرده ایم از دو سال گذشته آماده سازی را آغاز کنیم و برنامه های خوبی در این مسیر داشتیم. ما به گذشته فکر نمی کنیم و اینجا هستیم تا اتفاق دیگری را رقم بزنیم.

سرمربی تیم امید ایران در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اولین بازی تورنمنت مقابل ازبکستان گفت: تمامی حریفان خودمان را به خوبی آنالیز کرده ایم و با شناخت مناسب به اینجا آمده ایم. ما در یک گروه سخت قرار داریم که به نظر من هر ۴ تیم برای صعود شانس خواهند داشت و رقابت نزدیکی وجود دارد. بازی اول در هر تورنمنتی سخت ترین بازی است خصوصاً وقتی برابر تیم خوبی مثل ازبکستان قرار می گیرید. پیش از این دو بار مقابل آنها بازی کرده ایم و می دانیم تیم خوبی هستند با این وجود فراموش نکنید که ما ایران هستیم و هدفی به جز صعود نخواهیم داشت.

لوبینکو درولوویچ سرمربی تیم امید ازبکستان هم در این نشست خبری اظهار داشت: خوشحالیم که در اینجا حضور داریم و به تمامی حریفانمان احترام می گذاریم. می دانیم در چه گروه سختی قرار داریم با این وجود ما با انتخاب بهترین نفرات به تایلند آمده ایم و برای حضور در این مسابقات به خوبی آماده شدیم. همه حریفان ما قدرتمند هستند و از آنها شناخت خوبی داریم اما برای اولین بازی برابر ایران آماده می شویم. می دانیم که آنها هم تیم قدرتمندی هستند همانطور که سایر تیم های حاضر در این گروه هم با موفقیت در مرحله انتخابی نشان داده اند که شایستگی صعود را داشتند. کار خودمان را قدم به قدم آغاز می کنیم و تمرکزمان روی بازی اول برابر ایران است.

کیم هاک بوم سرمربی کره جنوبی هم در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون استراتژی کره ای ها خصوصاً در بازی اول مقابل چین گفت: ما برنامه های متفاوتی برای حریفانمان خواهیم داشت اما در شایستگی و قدرت همه آنها شک نداریم. رقابت در این گروه دشوار خواهد بود و تلاش می کنیم بهترین عملکرد را ارائه بدهیم. امیدواریم بتوانیم بازی های خوبی انجام بدهیم و در نهایت موفق به صعود از این گروه شویم. تیم چین هم حریف بسیار خوب و قدرتمندی است که شناخت لازم را از این تیم داریم.

هائو وی سرمربی چین هم با اشاره به نام ۴ تیم حاضر در این گروه اظهار داشت: همه ما می دانیم در چه گروه سختی قرار داریم و هر ۴ تیم مدعی صعود هستند. با این وجود باید گام به گام برای ارائه بهترین عملکرد تلاش کنیم و امتیازات لازم را به دست بیاوریم. بدون شک قدرت های فوتبال آسیا در این گروه جمع شده اند و رقابت نزدیکی در پیش خواهد بود. از حریفانمان به خوبی شناخت داریم و تلاش می کنیم با بهترین نمایش از مرحله گروهی صعود کنیم.