پوشش گسترده بیانات رهبر معظم انقلاب از سوی رسانه های تصویری جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های تصویری همچون راشا تودی، روسیا الیوم، الجزیره عربی، خبر ترک، الجزیره انگلیسی، العربیه و اسکای نیوز به صورت زنده سخنرانی امروز حضرت آیت الله خامنه، رهبر معظم انقلاب اسلامی را پوشش دادند.

بیانات امروز رهبر معظم انقلاب بعد از انتقام سخت و موشکی ایران از آمریکا صورت گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش از بیانات خود فرمودند: دشمنان در مقابل عظمت ملت ایران احساس خضوع کردند. آن دشمنی که سعی می‌کند این مجاهد و فرمانده مبارز با تروریسم را به عنوان تروریست معرفی کند؛ آمریکایی‌های هجوگو، دروغگو و بی انصاف که ملت ایران در دهان آنان زد.

ایشان فرمودند: یک نکته مهم و قابل توجه دیگر وظیفه ما در مقابل این حادثه است که بحث انتقام چیز دیگری است که دیشب سیلی محکمی به آنها زده شد. آنچه در مقام مقابله مهم است، کارهای نظامی کفایت نمی‌کند و مهم است که حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود. آمریکایی‌ها در این منطقه جنگ، اختلاف، فتنه و ویرانی را آوردند، اصرار هم دارند که همین فساد و ویرانگری را نسبت به ایران عزیز هم داشته باشند. بحث مذاکره و پشت میز نشستن‌ها مقدمه دخالت ها است که باید پایان پذیرد و ملت‌های منطقه حضور و دخالت آنها را قبول نمی‌کنند.