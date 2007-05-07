به گزارش خبرنگار مهر، هیئتوزیران درجلسه مورخ5/2/1386 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.
منابع قابل تأمین و تضمین دولت از بازارهای سرمایه خارجی برای تأمین مالی میان مدت و بلندمدت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این بند از مجموع ارقام زیر تشکیل گردیده است:
الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند « ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های آن از جمله مصوبه مورخ 21/8/1384مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهای قبلی تأمین طرحها در سال 1386 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.
منابع و تعهداتی که توسط دولت تأمین و تضمین نمیگردد، مشمول مفاد این آییننامه نخواهد بود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسئول تعیین و ابلاغ سهمیههای جدید دستگاههای اجرایی در سقف منابع موضوع ماده (1) این آیین نامه خواهد بود.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه سهمیههای جدید دستگاههای اجرایی را در سقف منابع موضوع ماده (1) این آییننامه تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری موضوع این آییننامه به صورت فاینانس غیرخودگردان و در صورت تشخیص دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به صورت فاینانس خودگردان، باید در چارچوب و با رعایت شرایط مندرج در آییننامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی درخصوص موضوع اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نیز تضمین پرداخت تعهدات قراردادی صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ ، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تضمین بازپرداخت تلقی نمیگردد.
تبدیل تسهیلات فاینانس موضوع این آییننامه به بیع متقابل با رعایت مفاد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود.
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