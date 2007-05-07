به گزارش خبرنگار مهر، هیئت‌وزیران درجلسه مورخ5/2/1386 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ‏بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را ‏به شرح زیر تصویب نمود. ‏

منابع قابل تأمین و تضمین دولت از بازارهای سرمایه خارجی برای تأمین ‏مالی میان مدت و بلندمدت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این بند از مجموع ارقام زیر ‏تشکیل گردیده است: ‏

الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند « ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های آن از جمله ‏مصوبه مورخ 21/8/1384مجمع تشخیص مصلحت نظام.‏

ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهای قبلی تأمین طرحها در سال 1386 که توسط ‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.‏

منابع و تعهداتی که توسط دولت تأمین و تضمین نمی‌گردد، مشمول مفاد ‏این آیین‌نامه نخواهد بود.‏ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول تعیین و ابلاغ سهمیه‌های ‏جدید دستگاههای اجرایی در سقف منابع موضوع ماده (1) این آیین نامه خواهد بود.‏

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ این ‏آیین‌نامه سهمیه‌های جدید دستگاههای اجرایی را در سقف منابع موضوع ماده (1) این ‏آیین‌نامه تعیین و ابلاغ خواهد نمود. ‏

تأمین مالی طرحهای سرمایه‌گذاری موضوع این آیین‌نامه به صورت فاینانس ‏غیرخودگردان و در صورت تشخیص دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور به صورت فاینانس خودگردان، باید در چارچوب و با رعایت شرایط ‏مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.‏

پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص موضوع ‏اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نیز تضمین پرداخت تعهدات ‏قراردادی صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت ـ مصوب1384ـ ، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ‏تضمین بازپرداخت تلقی نمی‌گردد. ‏

تبدیل تسهیلات فاینانس موضوع این آیین‌نامه به بیع متقابل با رعایت مفاد ‏بند « الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران مجاز خواهد بود.