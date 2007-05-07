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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

براساس مصوبه هیئت وزیران ؛

سازمان مدیریت برای ابلاغ سهمیه فاینانس دستگاه‌ها 20 روز مهلت دارد

سازمان مدیریت برای ابلاغ سهمیه فاینانس دستگاه‌ها 20 روز مهلت دارد

هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، سازمان مدیریت ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ‏آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (2) بودجه 86 فرصت دارد سهمیه‌های جدید فاینانس و بیع متقابل دستگاههای اجرایی را تعیین و ابلاغ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت‌وزیران درجلسه مورخ5/2/1386 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ‏بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را ‏به شرح زیر تصویب نمود. ‏

منابع قابل تأمین و تضمین دولت از بازارهای سرمایه خارجی برای تأمین ‏مالی میان مدت و بلندمدت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این بند از مجموع ارقام زیر ‏تشکیل گردیده است: ‏

الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند « ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های آن از جمله ‏مصوبه مورخ 21/8/1384مجمع تشخیص مصلحت نظام.‏

ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهای قبلی تأمین طرحها در سال 1386 که توسط ‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.‏

منابع و تعهداتی که توسط دولت تأمین و تضمین نمی‌گردد، مشمول مفاد ‏این آیین‌نامه نخواهد بود.‏  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول تعیین و ابلاغ سهمیه‌های ‏جدید دستگاههای اجرایی در سقف منابع موضوع ماده (1) این آیین نامه خواهد بود.‏

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ این ‏آیین‌نامه سهمیه‌های جدید دستگاههای اجرایی را در سقف منابع موضوع ماده (1) این ‏آیین‌نامه تعیین و ابلاغ خواهد نمود. ‏

تأمین مالی طرحهای سرمایه‌گذاری موضوع این آیین‌نامه به صورت فاینانس ‏غیرخودگردان و در صورت تشخیص دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور به صورت فاینانس خودگردان، باید در چارچوب و با رعایت شرایط ‏مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.‏

پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص موضوع ‏اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نیز تضمین پرداخت تعهدات ‏قراردادی صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت ـ مصوب1384ـ ، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ‏تضمین بازپرداخت تلقی نمی‌گردد. ‏

تبدیل تسهیلات فاینانس موضوع این آیین‌نامه به بیع متقابل با رعایت مفاد ‏بند « الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران مجاز خواهد بود.

کد مطلب 482026

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