ضرورت اقدامات پیشگیرانه نیروهای حفاظت منابع طبیعی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع معاونین و مدیران منابع طبیعی شهرستان‌های استان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی تعطیل بردار نیست.

طاهری خطاب به مدیران این اداره کل تصریح کرد: درست است که عرصه‌های ملی از گستره زیادی برخوردار بوده و کمبودهایی از لحاظ امکانات و نیروی انسانی وجود دارد اما اینها نباید مانعی برای حفاظت از اراضی ملی شود.

وی ادامه داد: با تعامل و هماهنگی با دستگاه قضائی در صدد هستیم تمامی احکام صادره از مراجع قضائی مبنی بر رفع تصرف و بازگشت اراضی ملی به دولت را تا پایان سال جاری به مرحله اجرا درآوریم.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران خاطر نشان کرد: اقدامات پیشگیرانه در قالب اکیپ‌های گشت و مراقبت باید به عنوان مأموریت اصلی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و مدیران منابع طبیعی شهرستان‌ها قرار گیرد.

طاهری از مدیران منابع طبیعی خواست: در حالی که طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی در سطح شهرستان‌ها انجام می‌شود اما نباید از نظارت بر انجام اقدامات غافل شد.

وی ارتقا آگاهی را یکی از مؤلفه‌های مهم در پیشبرد امور محوله دانست و اظهار داشت: ارتقا آگاهی در قالب آموزش‌های لازم در خصوص آشنایی هر چه بیشتر با وظایف و قوانین و مقررات مربوطه تأثیر بسیار زیادی در افزایش کار آیی و جلوگیری از خطاهای احتمالی خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران یادآور شد: اجرای طرح ملی کاداستر اراضی ملی و دولتی یکی از طرح‌های اولویت دار مجموعه منابع طبیعی قلمداد می‌شود و با توجه به تعامل خوبی که با ادارات ثبت اسناد وجود دارد لازم است اجرای این طرح با جدیت در دستور کار تمامی مسئولان منابع طبیعی استان تهران قرار داشته باشد.