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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تاکید کرد؛

ضرورت اقدامات پیشگیرانه نیروهای حفاظت منابع طبیعی در استان تهران

ضرورت اقدامات پیشگیرانه نیروهای حفاظت منابع طبیعی در استان تهران

تهران- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه نیروهای یگان حفاظت و مدیران منابع طبیعی در استان تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع معاونین و مدیران منابع طبیعی شهرستان‌های استان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی تعطیل بردار نیست.

طاهری خطاب به مدیران این اداره کل تصریح کرد: درست است که عرصه‌های ملی از گستره زیادی برخوردار بوده و کمبودهایی از لحاظ امکانات و نیروی انسانی وجود دارد اما اینها نباید مانعی برای حفاظت از اراضی ملی شود.

وی ادامه داد: با تعامل و هماهنگی با دستگاه قضائی در صدد هستیم تمامی احکام صادره از مراجع قضائی مبنی بر رفع تصرف و بازگشت اراضی ملی به دولت را تا پایان سال جاری به مرحله اجرا درآوریم.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران خاطر نشان کرد: اقدامات پیشگیرانه در قالب اکیپ‌های گشت و مراقبت باید به عنوان مأموریت اصلی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و مدیران منابع طبیعی شهرستان‌ها قرار گیرد.

طاهری از مدیران منابع طبیعی خواست: در حالی که طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی در سطح شهرستان‌ها انجام می‌شود اما نباید از نظارت بر انجام اقدامات غافل شد.
وی ارتقا آگاهی را یکی از مؤلفه‌های مهم در پیشبرد امور محوله دانست و اظهار داشت: ارتقا آگاهی در قالب آموزش‌های لازم در خصوص آشنایی هر چه بیشتر با وظایف و قوانین و مقررات مربوطه تأثیر بسیار زیادی در افزایش کار آیی و جلوگیری از خطاهای احتمالی خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران یادآور شد: اجرای طرح ملی کاداستر اراضی ملی و دولتی یکی از طرح‌های اولویت دار مجموعه منابع طبیعی قلمداد می‌شود و با توجه به تعامل خوبی که با ادارات ثبت اسناد وجود دارد لازم است اجرای این طرح با جدیت در دستور کار تمامی مسئولان منابع طبیعی استان تهران قرار داشته باشد.

کد مطلب 4820266

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