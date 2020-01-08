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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۰

مدیرکل هواشناسی مازندران:

دمای ۱۰ درجه زیر صفر در بلده نور ثبت شد

دمای ۱۰ درجه زیر صفر در بلده نور ثبت شد

ساری - مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: دمای هوای منفی ۱۰ درجه صبح امروز در بخش بلده نور استان ثبت شده است.

سید محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بلده با کمیته دمای ۱۰.۴ درجه زیر صفر سردترین منطقه استان صبح امروز بوده است و دمای هوا در کجور نیز منفی ۴.۶ درجه ثبت شده است.

وی افزود: قراخیل قائمشهر با ۲ درجه زیر صفر، دشت ناز با ۱ درجه بالای صفر، امیرآباد با ۳.۴ درجه، ساری با ۲ درجه بالای صفر، آمل با دمای ۱.۶ درجه، پل سفید با ۳ و آلاشت با ۱.۹ درجه دیگر مناطق استان بود که هوای سرد زمستانی را صبح چهارشنبه تجربه کردند.

وی درباره وضعیت دمای هوا با بیان اینکه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است گفت: از اواخر امشب از سمت غرب استان به تدریج بارش پراکنده و در ارتفاعات با مه آلودگی و بارش برف همراه خواهیم بود و در روزهای آتی نیز دمای هوا کاهش می‌یابد.

کد مطلب 4820270

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