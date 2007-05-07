افزایش بی سابقه اروپاییها در ورود به دنیای مجازی Second Life

به گزارش خبرگزاری مهر، این اطلاعات حاکی از آن است که در این ماه اشتیاق شهروندان اروپایی به نسبت آمریکایی ها و آسیایی ها برای ورود به این سرزمین شگفت انگیز بیشتر شده است بطوری که در ماه مارس 61 درصد اروپایی ها به این دنیای نامحدود رفته اند، این درحالی است که این رقم در آمریکا 19درصد و برای آسیا 13 درصد به ثبت رسیده است .



بر اساس گزارش روزنامه لارپوبلیکا، این اطلاعات نشان می دهد که در حال حاضر حداقل 2 میلیون نفر به طور مرتب در این دنیا بازی یا تجارت می کنند که سهم مردان در استفاده از "سکند لایف" 61 درصد در مقابل 39 درصد زنان بوده است.



همچنین برپایه آخرین اطلاعات آماری، تنها در آمریکا تعداد کاربران این نرم افزار 3 بعدی با کاهش مواجه بوده و از 19/31 درصد ماه ژانویه به 78/26 درصد رسیده است. پس از آن در فرانسه نیز این رقم از 37/12 درصد ماه ژانویه به 17/8 درصد ماه مارس و در انگلیس از 09/8 درصد به 56/6 درصد کاهش یافته است.



این درحالی است که آمریکا با وجود کاهش میزان استفاده کنندگان دائمی از Second Life با بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان جدید روبرو بوده است، بطوری که در ماه مارس یک میلیون و 378 هزار و 33 نفر در این دنیا ثبت نام کرده اند. پس از آمریکا، آلمان با 696 هزارو 106 نفر و ایتالیا با 205 هزار و 147 نفر ثبت نام شده جدید روبرو بوده اند.



در ژاپن رقم نام نویسی در Second Life از 40 هزارو 155 نفر ماه ژانویه به 124 هزار و 984 نفر در ماه مارس، در کره جنوبی از 4 هزار و 349 نفر به 10 هزار و 878 نفر و در چین از 45 هزار و 727 نفر به 22 هزارو 260 نفر رسیده است.