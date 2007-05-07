اعلام آمادگی بیش از 10 تیم برای حضور در لیگ برتر وزنه برداری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هماهنگی رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری با شگاه های کشورصبح روز گذشته با حضور بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون ، دکتر شهابی نایب رئیس، جلیل امیری دبیر فدراسیون، حسین اقبال پور رئیس سازمان لیگ، ابوالحسن قدیمی نماینده باشگاه دانشگاه آزاد، نصرالله نان بده نماینده باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی اراک ، سیدمحمدراه پیما رئیس هیات وزنه برداری استان مرکزی(تیم هیات استان مرکزی)، محسن کله گیری رئیس هیات وزنه برداری استان تهران(تیم هیات تهران)، شاهین نصیرنیا نماینده باشگاه گسترش، مهران آذری نماینده باشگاه مناطق نفت خیز جنوب، محمد خزائی نماینده دو باشگاه شیرین فراز کرمانشاه و پالایش و پخش کرمانشاه ، محمد معانی شیرازی رئیس هیات وزنه برداری استان فارس و نماینده تیم تربیت بدنی فارس و عیسی طاهری رئیس هیات وزنه برداری خراسان شمالی به نمایندگی از تیم تربیت بدنی خراسان شمالی برگزار شد که طی آن هر کدام از حاضرین به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

بنابراین گزارش، درابتدای جلسه رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان ضمن اشاره به مزایا و محاسن برگزاری لیگ تصریح کرد: لیگ چشمه جوشان یک رشته ورزشی به حساب می آید که ورزشکاران رشته های مختلف با حضور در آن ضمن رسیدن به منافع مالی و کسب درآمد می توانند آمادگی خود را در طول سال برای حضور در پیکارهای مختلف داخلی و بین المللی حفظ کنند. سوای از این امر رقابتهای لیگ از این حیث که میدانی را برای ظهور چهره های جوان و جویای نام فراهم می کند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وزنه بردارانی که بنا به هر دلیلی تاکنون موفق به شناساندن قابلیت های خود نشده اند با تمرین و ممارست و حضور در لیگ می توانند تواناییهای خود را به کادر فنی و دست اندرکاران امر نشان دهند تا زمینه حضورشان در بعد ملی فراهم گردد.

وی ادامه داد: شکی نیست که یکی از فاکتورهای پرورش قهرمان این است که نیازها و مشکلات شخصی وی نیز رفع گردد که لیگ این فرصت را به یک ورزشکار می دهد تا در ازای وزنه زدن برای باشگاه مورد نظر کسب درآمد کرده و با خیالی آسوده به آماده سازی و تمرین بپردازد. در عوض باشگاه و اسپانسرهای مورد نظر نیز با معرفی خود از طریق رسانه ها و مطبوعات به اهداف مورد نظر خود می رسند ضمن اینکه رسالت و دین خود در راه خدمت به جوانان این مرز و بوم را ادا خواهند کرد.

افشارزاده ضمن اشاره با تاکید بر حمایت فدراسیون وزنه برداری از تیمهای لیگی گفت: معتقدیم باید حق و حقوق ورزشکار،مربی و تمامی عوامل تیم حفظ گردد. بر حفظ حق و حقوق باشگاه ها که قبول زحمت می کنند و در این رشته سرمایه گذاری می کنند نیز تاکید می ورزم. مطمئن باشید با مدیریتی مناسب طوری عمل خواهیم کرد تا انشاءاله ضمن داشتن لیگی پویا از داشتن مسایل انضباطی و شکایت دور بمانیم.

وی درپایان درخصوص اقدامات اساسی فدراسیون در خصوص برگزاری لیگ تصریح کرد: طی روزهای گذشته گفت و گوهایی را با مسئولین محترم صدا و سیما آقایان پورمحمدی و آقا زمانی داشته ام که آنها نیز قول همه گونه مساعدت و همکاری در خصوص پخش دیدارهای ما داده اند. ضمن اینکه از کمیته لیگ درخواست کرده ام تا با تدوین برنامه ای دقیق و منظم اسباب داشتن لیگی با برنامه و منظم را فراهم سازد. امیدوارم برخلاف سالهای گذشته بتوانیم لیگی پربار،جذاب و یاری دهنده تیمهای ملی را برگزار کنیم.

بعد از صحبتهای افشارزاده،شهابی نائب رئیس فدراسیون وزنه برداری در خصوص لیگ و حمایت های فدراسیون گفت: در فواید و مزایای لیگ مطالب بسیاری را می توان عنوان داشت که فکر می کنم مهمترین آن زنده نگه داشتن لیگ در طول سال باشد که طی آن هر کدام از طرفین یعنی باشگاه ها، فدراسیون و ورزشکاران به اهداف خود دست می یابند. من نیز به نوبه خود قول می دهم که از هیچ گونه تلاش و کوششی برای داشتن لیگی با برنامه و منظم دریغ ننمایم.