به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز (چهارشنبه) طی سخنانی در جلسه شورای نگهبان با اشاره به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش، گفت: شهادت سپهبد سلیمانی مصیبت سنگین و بزرگی برای جهان اسلام، شیعیان جهان و ملت بزرگ ایران بود که تاب تحمل را از همه گرفت.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی فردی بود که هرچه بیشتر با او آشنا میشویم عشقمان به او بیشتر میشود، تصریح کرد: ایشان در میدان رزم در سوریه و عراق بهترین رزمنده بود و با طرحهایی که اجرا میکرد دشمن را شکست میداد.
دبیر شورای نگهبان به ویژگیهای شخصیتی و معنوی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره و خاطرنشان کرد: این شهید والامقام چند ساعت قبل از شهادتش اینگونه مینویسد؛ «خداوندا مرا بپذیر، خداوندا عاشق دیدارتم، همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود، خداوندا مرا پاکیزه بپذیر» که در نهایت به دیدار معشوقش واصل شد.
آیتالله جنتی تاکید کرد: با شهادت این سردار سرافراز خسارات فراوانی به ما وارد شد، اما این را باید بدانیم وقتی خداوند متعال تقدیری را رقم میزند، مصلحت و برکاتی را هم دارد.
وی با تاکید بر اینکه شهادت مظلومانه سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ «ابومهدی المهندس» و همرزمانشان برکات زیادی داشت، گفت: با شهادت این عزیزان دلهای متفرق زیادی در عراق به هم متصل شد و بسیاری از درگیریهای مردم و دولت و گروهها برطرف و مردم متحد شدند.
دبیر شورای نگهبان در همین زمینه افزود: شهادت این عزیزان در ایران هم یکپارچگی به وجود آورد و دلها را با هم همراه و علیه آمریکا متحد کرد.
آیتالله جنتی مراسم باشکوه تشییع امام خمینی (ره) را یادآوری کرد و گفت: این مراسم تشییع همچون مراسم تشییع امام(ره) با عظمت و پرشکوه بود و همه دیدیم که اقشار مختلف مردم در این مراسم شرکت داشتند.
وی همچنین به جمله معروف امام خمینی (ره) پس از شهادت شهید مطهری که میفرمایند؛ «بریزید خونها را زندگی ما دوام پیدا میکند. بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود. ما از مرگ نمیترسیم...» اشاره و تصریح کرد: همانطور که امام(ره) فرمودند، اینگونه اتفاقات در مردم ما بیداری ایجاد میکند.
دبیر شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که شهادت سردار سرافراز اسلام و ایران سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش سقوط و افول آمریکای جنایتکار، اسرائیل کودککش و رژیم سعودی را به دنبال داشته باشد.
آیت الله جنتی درباره جان باختن تعدادی از هموطنانمان در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان، گفت: خداوند آنهایی را که در این راه از دنیا رفتند رحمت و با شهید سلیمانی محشور کند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملیات انتقام ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در این عملیات رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه با شلیک دهها فروند موشک، پایگاه اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عینالاسد را در هم کوبیدند که این پایگاه نابود شده است.
دبیر شورای نگهبان افزود: این عملیاتی که بامداد امروز با نام عملیات سردار سلیمانی و با رمز یا زهرا (س) انجام شد تازه اول کار و «بسم الله» اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه است و سایر مجاهدان محور مقاومت در عراق و حزبالله لبنان نیز بیکار نمینشینند و انتقام خون پاک شهدا را میگیرند.
آیت الله جنتی گفت: با این اتفاقاتی که رخ داده است مردم روحیه جهادی پیدا کرده و اگر قرار باشد تقابلی صورت گیرد مردم ما آماده جهاد و شهادت هستند.
وی با بیان اینکه خداوند درجات سپهبد شهید سلیمانی و برادر عزیزمان ابومهدی المهندس و یارانشان را متعالی کند، ادامه داد: امیدواریم خداوند متعال ما را هم مشمول این دعای ماه مبارک رمضان «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِی قَتْلا فِی سَبِیلِکَ تَحْتَ رَایَةِ نَبِیِّکَ مَعَ أَوْلِیَائِکَ» قرار داده و به ما هم توفیق شهادت در راه خودش را نصیب فرماید.
دبیر شورای نگهبان عمر آمریکای جنایتکار و همپیمانانش را رو به پایان دانست و تصریح کرد: آنجایی که توپ و تانک اثر نمیکند آنجا خون اثر میکند و خداوند انتقام خون پاکی که روی زمین ریخت را خواهد گرفت.
آیتالله جنتی در ادامه سخنان خود به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره و خاطرنشان کرد: این اتفاق نیز سخت و دردناک بود و درگذشت جمعی از هموطنان در این حادثه را به بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.
وی در پایان با اشاره به حجم بالای کار هیئتهای نظارت استانی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، گفت: این روزها دستاندرکاران انتخابات در استانها و هیئت مرکزی هم شبانه روز درگیر کار و بررسی دقیق صلاحیتها هستند که از همه این عزیزان تشکر میکنم.
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