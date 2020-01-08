پمپئو خواستار محدود شدن رابطه با گروهک منافقین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، به دیپلماتهای آمریکایی در کشورهای مختلف دستور داده تا رابطه با گروههای ضد ایرانی از جمله گروهی که «رودی جولیانی» را به استخدام خود در آورده و همچنین میلیونها دلار به «جان بولتون» پرداخت کرده را محدود کنند.
بلومبرگ در این مرحله از گزارش خود اشارهای به نام گروهک تروریستی منافقین نکرده، منافقین برای آنکه حمایت مقامات آمریکایی را از اقدامات تروریستی خود کسب کنند میلیونها دلار به آنها پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، پمپئو در دستورالعملی که برای دیپلماتهای آمریکایی ارسال کرده، علاوه بر گروهک منافقین نام پنج گروه ضد ایرانی دیگر را نیز آورده که از جمله آنها میتوان به گروهک تروریستی الاحوازیه و حزب کومله اشاره کرد.
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