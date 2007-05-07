علی‌اکبر قاضی‌نظام درباره حمایت‌های شهرداری از فعالیت‌های نمایشی در سطح شهر تهران به خبرنگار مهر گفت: "همه جای دنیا کارهای فرهنگی هنری شهر بر عهده شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها به برگزاری جشنواره‌ها و مراسم ملی و مذهبی هر شهر کمک می‌کنند. یکی از برنامه‌های شهرداری تهران هم برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان و بهتر دیده‌شدن برنامه‌های نمایشی در سطح شهر، کمک به برگزاری جشنواره‌های نمایشی است."

وی در ادامه افزود: "جشنواره تئاتر بانوان، جشنواره کانون‌های نمایشی فرهنگسراها، جشنواره تئاتر محله به صورت فصلی در چهار ناحیه تهران که برگزیدگان آن می‌توانند بدون بازبینی در جشنواره کانون‌های نمایشی شرکت کنند و جشنواره یاوران امام حسین (ع) که در ماههای محرم و صفر در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود، برنامه‌های موردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری است."



قاضی‌نظام گفت: "شهرداری غیر از جشنواره‌های خود در برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سال 84، جشنواره تئاتر ماه سال 85، جشنواره عروسکی مبارک در سال 85، جشنواره تئاتر دانشگاهی و عروسکی سال 85 و جشنواره تئاتر دانشگاهی سال 86 هم اقدام‌ها و همکاری‌های لازم را انجام داده است."



به گفته مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همکاری‌های این سازمان با مراسم و جشنواره‌های فرهنگی هنری در صورت همراستا بودن با اهداف سازمان و وجود امکان برای تعامل مورد استقبال مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار خواهد گرفت.



قاضی‌نظام در ادامه یادآور شد: "اکثر سالن‌های فرهنگسراهای سطح شهر تهران غیر از فرهنگسراهای بهمن و خاوران به لحاظ امکانات نوری و صوتی وضعیت مناسبی ندارند و به همین خاطر اجرای تئاتر حرفه‌ای در آنها امکانپذیر نیست. بازسازی سالن‌های فرهنگسراها و تجهیز آنها به امکانات نوری و صوتی مناسب یکی دیگر از گام‌های سازمان در جهت همکاری و کمک به اهالی تئاتر کشور است."



برگزاری دومین دوره نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان و اجرای برخی متون منتخب دوره اول توسط حسن دادشکر، رضا فیاضی، جواد ذوالفقاری، فریبا رئیسی و مریم کاظمی، اجرای 10 نمایش در10 فرهنگسرای تهران از تیرماه 86، راه‌اندازی خودورهای سیار نمایش در فرهنگسراها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها، ثبت نام و شرکت علاقمندان در کلاس‌ها و تمرینات اساتید درجه یک هنر تئاتر، برگزاری ششمین جشنواره تئاتر بانوان، ششمین جشنواره تئاتر کانون‌ها و مراسم اختتامیه مسابقه نمایشنامه‌نویسی مشاهیر جهان اسلام در اواخر اردیبهشت از برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال 86 است.