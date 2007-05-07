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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

علی‌اکبر قاضی‌نظام در گفتگو با مهر:

شهرداری به برگزاری جشنواره‌های نمایشی کمک می‌کند

شهرداری به برگزاری جشنواره‌های نمایشی کمک می‌کند

مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهرداری فقط برای ساخت و ساز نیست، فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرداری را یکی از گام‌های مثبت سازمان برای تغییر این باور عنوان کرد.

علی‌اکبر قاضی‌نظام درباره حمایت‌های شهرداری از فعالیت‌های نمایشی در سطح شهر تهران به خبرنگار مهر گفت: "همه جای دنیا کارهای فرهنگی هنری شهر بر عهده شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها به برگزاری جشنواره‌ها و مراسم ملی و مذهبی هر شهر کمک می‌کنند. یکی از برنامه‌های شهرداری تهران هم برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان و بهتر دیده‌شدن برنامه‌های نمایشی در سطح شهر، کمک به برگزاری جشنواره‌های نمایشی است."

وی در ادامه افزود: "جشنواره تئاتر بانوان، جشنواره کانون‌های نمایشی فرهنگسراها، جشنواره تئاتر محله به صورت فصلی در چهار ناحیه تهران که برگزیدگان آن می‌توانند بدون بازبینی در جشنواره کانون‌های نمایشی شرکت کنند و جشنواره یاوران امام حسین (ع) که در ماههای محرم و صفر در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود، برنامه‌های موردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری است."

قاضی‌نظام گفت: "شهرداری غیر از جشنواره‌های خود در برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سال 84، جشنواره تئاتر ماه سال 85، جشنواره عروسکی مبارک در سال 85، جشنواره تئاتر دانشگاهی و عروسکی سال 85 و جشنواره تئاتر دانشگاهی سال 86 هم اقدام‌ها و همکاری‌های لازم را انجام داده است."

به گفته مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همکاری‌های این سازمان با مراسم و جشنواره‌های فرهنگی هنری در صورت همراستا بودن با اهداف سازمان و وجود امکان برای تعامل مورد استقبال مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار خواهد گرفت.

قاضی‌نظام در ادامه یادآور شد: "اکثر سالن‌های فرهنگسراهای سطح شهر تهران غیر از فرهنگسراهای بهمن و خاوران به لحاظ امکانات نوری و صوتی وضعیت مناسبی ندارند و به همین خاطر اجرای تئاتر حرفه‌ای در آنها امکانپذیر نیست. بازسازی سالن‌های فرهنگسراها و تجهیز آنها به امکانات نوری و صوتی مناسب یکی دیگر از گام‌های سازمان در جهت همکاری و کمک به اهالی تئاتر کشور است."

برگزاری دومین دوره نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان و اجرای برخی متون منتخب دوره اول توسط حسن دادشکر، رضا فیاضی، جواد ذوالفقاری، فریبا رئیسی و مریم کاظمی، اجرای 10 نمایش در10 فرهنگسرای تهران از تیرماه 86، راه‌اندازی خودورهای سیار نمایش در فرهنگسراها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها، ثبت نام و شرکت علاقمندان در کلاس‌ها و تمرینات اساتید درجه یک هنر تئاتر، برگزاری ششمین جشنواره تئاتر بانوان، ششمین جشنواره تئاتر کانون‌ها و مراسم اختتامیه مسابقه نمایشنامه‌نویسی مشاهیر جهان اسلام در اواخر اردیبهشت از برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال 86 است.

کد مطلب 482034

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