فرانسه پرواز به ایران و عراق را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خطوط هوایی فرانسه تمامی پروازهای خود بر فراز آسمان ایران و عراق را لغو کرد.

این اقدام در واکنش به عملیات انتقام‌جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق صورت گرفته است.

گفتنی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در انتقام از ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش خبر داد.



طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این عملیات با نام عملیات سردار سلیمانی و با رمز یا زهرا (س) انجام شده است.