  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۲۳

فرانسه پرواز به ایران و عراق را لغو کرد

فرانسه پرواز به ایران و عراق را لغو کرد

فرانسه در واکنش به تحولات اخیر خاورمیانه، پرواز به ایران و عراق را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خطوط هوایی فرانسه تمامی پروازهای خود بر فراز آسمان ایران و عراق را لغو کرد.

این اقدام در واکنش به عملیات انتقام‌جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق صورت گرفته است.

گفتنی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در انتقام از ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش خبر داد.

طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این عملیات با نام عملیات سردار سلیمانی و با رمز یا زهرا (س) انجام شده است.

کد مطلب 4820351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها