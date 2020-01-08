واکنش مثبت فعالان اقتصادی مازندران به انتقام سخت سپاه از دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر پیش ازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی کمیسیون بازار وپول و سرمایه با تسلیت به مناست شهادت سردار شهید سلیمانی و همرزمانش و تقدیر از اقدام موشکی سپاه پاسداران در موشک باران پایگاه نظامی آمریکا این اقدام را یک مرحله از انتقام سخت بیان کرد و گفت: پاسخ دندان شکن سپاه پاسداران به حمله و ترور و ناجوانمردانه سردار سلیمانی توسط آمریکا، تازه شروع کار انتقام سخت است.

وی انتقام سخت را در ارتقای امنیت سرمایه گذاری در کشور مؤثر دانست و گفت: برخورد با عاملان ناامنی سبب ارتقای سرمایه گذاری و امنیت می‌شود و جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکنی به دشمن داده است.

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های مسئولان برای رونق بخشی به صادرات استان اظهار داشت: باید بانک‌های تخصصی برای توسعه صادرات استان حمایت‌های لازم را داشته باشند.

مهاجر با اشاره به آمار صادرات ۱۶۹ میلیون دلار کالا گفت: سال قبل در ۹ ماه میزان صادرات ۲۷۰ میلیون دلار بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: کاهش ارزش صادراتی در حالی بوده که حجم صادرات ۴۸ درصد بیشتر بوده است و باید بررسی شود که چرا ارزش صادرات کمتر از سال قبل بوده است.

وی نقش تحریم و مسائل حقوق گمرکی را از جمله مسائل و مشکلات فراروی صادرات بیان کرد و گفت: سعی کردیم قیمت ارزش گذاری را مدیریت کنیم و اگر بخواهیم واقعیت را بیان کنیم، میزان صادرات نسبت به سال قبل رشد دارد.