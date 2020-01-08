نیمی از سد کرج پر است/ میزان بارندگی البرز ۳۵ درصد منفی است

سعید نقدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۵ میلیمتر بارش در استان البرز به ثبت رسیده است، اظهار کرد: با این احتساب میزان بارندگی‌های امسال در مقایسه با بلند مدت نرمال بوده است اما در قیاس امسال با سال گذشته حدود ۳۵ درصد منفی است زیرا سال گذشته سالی خاص و پربارش برای استان البرز بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۶۳ درصد از ظرفیت مخزن سد طالقان پر است، گفت: سال قبل در چنین ایامی حدود ۶۲ درصد از ظرفیت این سد پر بوده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با تاکید بر اینکه اکنون حدود ۵۸ درصد از ظرفیت مخزن سد کرج پراست، افزود: میزان مخزن این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد منفی بوده که طبیعی است زیرا همیشه در ماه‌های دی و بهمن کمترین تراز آبی سدها را شاهد هستیم و بعد از آن با آبگیری هایی که از اواخر بهمن ماه و در ماه‌های اسفند و فرودین انجام می‌شود، سطح تراز سدها افزایش می‌یابد.

نقدی در خصوص وضعیت رسیدگی به نقاط بحرانی پایین و بالادست سدهای استان البرز، گفت: به دنبال بارش‌هایی که در فروردین ماه سال جاری داشتیم تمامی مسیل های رودخانه‌های البرز که تحت مدیریت آب منطقه‌ای است لایروبی و پاکسازی شد.

وی با اشاره به اینکه در کنار پاکسازی مسیل های رودخانه‌های البرز، اخطارهای لازم به تمامی بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان داده شده است تا مسیل‌ها و ورودی رودخانه‌ها و پل‌ها در محدوده‌های شهری و روستایی را پاکسازی کنند.

مدیر دفتر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه‌ای استان البرز تاکید کرد: خوشبختانه به دنبال اقدامات انجام شده برای پاکسازی مسیل های رودخانه‌ها در نقاطی مانند هشتگرد، عباس آباد، سرخ آب، نجم آباد و یا حتی طالقان که ورود جریان آب به مسیر راه‌ها و جاده‌ها را داشتیم، لایروبی و پاکسازی تمامی نقاط مستعد آبگرفتگی توسط شرکت آب منطقه‌ای استان البرز انجام شده است.

نقدی اضافه کرد: متأسفانه بیشترین مشکلات در مسیر رودخانه کرج مربوط به تصرفات و ساخت و سازهایی است که در بستر و حریم این رودخانه انجام شده است، در این خصوص مطالعات مربوطه توسط شرکت آب منطقه‌ای انجام گرفته و حریم رودخانه مشخص شده و دستور تخریب پلاک‌های و ساخت‌های احداثی در حریم رودخانه کرج نیز صادر می‌شود.

وی عنوان کرد: در کنار مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، مواردی مانند ساحل سازی و اصلاح مسیر رودخانه کرج صورت می‌گیرد، این موارد در دستور کار بوده و به مرور انجام می‌شود.