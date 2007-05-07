تأسیس 71 رشته تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سیدعباس صفوی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته های تحصیلات تکمیلی و بر اساس نیاز جامعه طراحی می شوند و نیروی انسانی مورد نیاز برای آموزش در رشته های تحصیلات تکمیلی نیز تأمین می شود و آموزش دانشجویان به نحوی ادامه می یابد که به رشته های مقاطع پائین تر خدشه وارد نشود.

صفوی خاطرنشان کرد: سیاست های کلان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اصولی از جمله آموزش مبتنی بر شواهد، حاکمیت، توسعه هدفمند رشته های تحصیلی، مدیریت منابع انسانی و گسترش تحقیق و توسعه استوار شده است.

وی یادآور شد: در واقع تغییرات آموزشی با جذب افراد نخبه و استعدادهای درخشان و با تأکید بر توآوری نظام سلامت امکانپذیر است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توجه به رشته پزشکی عمومی را نیز از موارد مهم در آموزش پزشکی دانست و گفت: توسعه رشته های تخصصی نباید به گونه ای صورت گیرد که به پیکره آموزش پزشکی صدمه بزند بلکه باید آموزش در این رشته ها به عنوان سرمایه گذاری برای این بخش تعریف شود.