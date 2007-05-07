سرمایه شرکت ملی گاز 5700 میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 802 ـ 2/12 مورخ 20/1/1386 وزارت نـفت و به استناد ماده (4) قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ـ مصوب 1356 ـ تصویب نمود: سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و اندوخته سرمایهای، از مبلغ 5.586.786 میلیون ریال به مبلغ 62.933.242 میلیون ریال افزایش مییابد.
با تصویب هیئت وزیران، سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و اندوخته سرمایهای بیش از 5700 میلیارد تومان افزایش یافت.
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