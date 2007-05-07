سرمایه شرکت ملی گاز 5700 میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 802 ـ 2/12 مورخ ‏‏20/1/1386 وزارت نـفت و به استناد ماده (4) قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ‏ـ مصوب 1356 ـ تصویب نمود: ‏سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت ‏اصلی و شرکتهای فرعی و اندوخته سرمایه‌ای، از مبلغ 5.586.786 میلیون ریال به مبلغ ‏‏62.933.242 میلیون ریال افزایش می‌یابد.‏



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