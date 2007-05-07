آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشیه افتتاح بیمارستان تخصصی نور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بازداشت سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی برخی مراجع خبری "به اتهام جاسوسی" و یا مسائل امنیتی و اقتصادی عنوان شده ، اظهار داشت: حقیقت این موضوع به زودی معلوم می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: فعلا اجازه بدهید در این مورد، بیش از این چیزی نگویم.

در هفته گذشته دکتر حسین موسویان، سفیر اسبق کشورمان در آلمان ، عضو تیم سابق هسته ای و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد.

گفتنی است، سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته خبر بازداشت عضو ارشد تیم مذاکره کننده سابق هسته ای را تایید کرد و گفت: وزارت اطلاعات در حال بررسی اتهامات موسویان است. کمیسیون امنیت ملی مجلس با فراخواندن محسنی اژه ای وزیر اطلاعات خواستار بررسی دقیق علل این بازداشت و اتهامات منسوب به موسویان شده است.