انتشار 2500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای 3 طرح وزارت راه

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1386 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
وزارت راه و ترابری مجاز است از محل مجوز قانون بودجه سال 1386 نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ فروش مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح آزادراه شیراز ـ اصفهان.
ب ـ فروش مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای تکمیل طرح راه آهن شیراز ـ اصفهان.
ج ـ فروش اوراق مشارکت به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت چهارخطه نمودن محورهای منتهی به شیراز با اولویت محور شیراز ـ سروستان.
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