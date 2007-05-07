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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۰۹

هیئت وزیران موافقت کرد:

انتشار 2500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای 3 طرح وزارت راه

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت راه و ترابری مبنی بر انتشار 2500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرا و تکمیل سه طرح موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1386 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، ‏بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه ‏سال 1386 کل کشور تصویب نمود:‏

وزارت راه و ترابری مجاز است از محل مجوز قانون بودجه سال 1386 نسبت به موارد ‏زیر اقدام نماید:‏
الف ـ فروش مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای ‏اجرای طرح آزادراه شیراز ـ اصفهان.‏
ب ـ فروش مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال اوراق ‏مشارکت برای تکمیل طرح راه آهن شیراز ـ اصفهان.‏
ج ـ فروش اوراق مشارکت به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت ‏چهارخطه نمودن محورهای منتهی به شیراز با اولویت محور شیراز ـ سروستان.‏

کد مطلب 482047

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