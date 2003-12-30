آمريكا به دنبال تبديل مشرف به گورباچف جديد در منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشريه المنار چاپ بيت المقدس درتحليلي درمورد علت سوء قصدهاي اخير به جان رئيس جمهور پاکستان و نقش پشت پرده آمريکا دراين مورد نوشت : آمريکا به دنبال ظهورگورباچف جديدي از پاکستان است ، پاکستان داراي بمب هسته اي مي باشد و برنامه هاي موشکي پيشرفته اي نيز در اختيار دارد ، لذا آمريکا تمايل شديدي دارد تا از ادامه اين برنامه ها جلوگيري کرده و آنها را نابود کند .

آمريکا از اختلافات ميان هند و پاکستان سوء استفاده کرده و در اين منازعه جانب دهلي را گرفته است و اسراييل را هم وارد اين طرح کرده است . تل آويو ده ها توافقنامه فروش سلاح با هند به امضا رسانده است .

در زمان حکومت طالبان برافغانستان ، اين گروه ازحمايت هاي فراوان ژنرال هاي پاکستاني برخوردار بود ، اسراييل همچنان از به قدرت رسيدن اسلام گراها درپاکستان هراس دارد، جنگ آمريکا برضد افغانستان ترتيب برگه هاي بازي را به هم زد ، گروه طالبان سقوط کرد و ژنرال مشرف رئيس جمهور پاکستان براي جلب حمايت آمريکا تلاش کرد و دستگاه هاي تحت امر وي بازداشت هاي گسترده اي بر ضد اعضاي طالبان و شبکه القاعده به راه انداختند و ده ها افسر مرتبط با طالبان را برکنار کردند.

ژنرال مشرف که با کودتاي نظامي به قدرت رسيد ، اطلاعات مهمي از جنبش ها و جمعيت هاي اسلامي پاکستان در اختيار آمريکا قرار داد و اين موضع خشم وانزجار معارضان پاکستاني را برانگيخت .

در مقابل مشرف فرصت ومجالي براي عقب نشستن از مواضع حمايتي خود از سازمان ها و سياست آمريکايي نداشت و همين گرايش شديدش به آمريکا، ميان وي و ملتش شکاف عميقي ايجاد کرده است و مشرف مي داند در صورت جدا شدن از آمريکا ، نمي تواند از خود در مقابل خشم ملتش حمايت کند.

حتي گرايش مشرف به آمريکا به معناي دست کشيدن آمريکا ازطرح خود براي حمله به تاسيسات هسته اي پاکستان نمي باشد، منابع متعددي از طرح اسراييلي آمريکايي براي هدف قرار دادن اين تاسيسات پرده برداشته اند، دليلش هم روشن است ، واشنگتن و تل آويو از روي کار آمدن اسلام گراها در پاکستان و سلطه آنها برحکومت و در نتيجه دستيابي آنها به تاسيسات هسته اي هراس دارند ، لذا براي براي جلب موضع مشرف و موافقت وي براي برچيدن صنايع هسته اي پاکستان تلاش مي کنند.

اين امور به اعتقاد برخي ناظران نشان مي دهد که آمريکا در پشت تلاش هاي تروري است که مشرف را هدف قرار داده است ، واشنگتن که در اين ترورها دست دارد از آن به عنوان اهرم فشار بر مشرف براي وادارکردن وي به موافقت با طرح آمريکا براي هدف قرار دادن تاسيسات هسته اي استفاده مي کند ، واشنگتن تلاش مي کند تا با ايجاد وحشت در وجود مشرف به او گوشزد کند که گروه هاي اسلامي براي به دست گرفتن قدرت تلاش مي کنند و در صورت تحقق چنين امري آنها کليد تاسيسات هسته اي را در دست خواهند گرفت .

لذا کارشناسان سياسي اين نکته را بعيد نمي دانند که پرويز مشرف با طرح آمريکايي براي پايان يافتن برنامه هسته اي پاکستان موافقت کرده و آنگاه مشرف به گورباچف ديگري تبديل شود که خاک پاکستان را به روي نظاميان آمريکايي گشوده و برنامه هسته اي اين کشورهم متوقف شود، زيرا معتقد است که تنها آمريکايي ها قادر به حمايت از وي در مقابل گروه هاي اسلام گرا هستند ، گروه هايي که مشرف صدها تن از اعضاي آنها را بازداشت و تحويل نظاميان آمريکايي داد. تمام اين قرائن و نشانه ها و موضع گيري ها تاکيد مي کند که پاکستان درآستانه تغييرات عمده و تحولات مهم قرارگرفته است و نبايد براي ديدن چنين تحولاتي زمان طولاني انتظار بکشيم .