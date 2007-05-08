به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد مطهری صبح امروز در مراسم تجلیل از معلمان نمونه شهرستان آمل در سالن اجتماعات فرمانداری آمل افزود : شهید مطهری هم اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکایی خوب ترجمه نمی کنند .

وی تصریح کرد : متاسفانه ترجمه بد این اندیشمندان در برخی مواقع باعث بروز مشکلات فراوانی شده است و ضروری است آثار شهید مطهری به صورت اصولی و دقیق ترجمه شوند .

مطهری خاطرنشان کرد : هم اکنون پس از گذشت 28 سال از شهادت استاد مطهری همچنان آثار وی مورد توجه اقشار مختلف قرار می گیرد .

وی تاکید کرد : در سال های گذشته فرهنگیان ؛ دانشجویان و حوزه های علمیه برای سیر در مطالعات استاد افزایش چشمگیری داشته است، پس از شهادت استاد مطهری تصور نمی شد آثار وی پس از 28 سال مورد استقبال جهانی قرار گیرد .