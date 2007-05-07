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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۳۷

رئیس سابق موسسه عالی بانکداری در گفتگو با مهر :

شرایط برای حضور بانک‌های خارجی در ایران فراهم نیست

شرایط برای حضور بانک‌های خارجی در ایران فراهم نیست

محمد طبیبیان گفت: شرایط اقتصادی کشور برای حضور بانک‌های خارجی در ایران فراهم نیست.

یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در ایران گفت: توجه به فراهم کردن شرایط و نحوه فعالیت بانک های خارجی در ایران به بسیار مهم است.

محمد طبیبیان با تاکید بر این که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور برای حضور و فعالیت بانک های خارجی در ایران مناسب نیست، تصریح کرد: هنوز شرایط لازم برای این امر فراهم نشده است ، بنابراین نمی تواند انتظار حضور بانک‌های خصوصی معتبر خارجی برای فعالیت در ایران را داشت .

وی با بیان این که هر سرمایه گذاری برای حضور در هر عرصه ای به منافع فرصت ها، امتیازات ، نحوه بهره برداری های خود توجه می کند، تصریح کرد: با توجه به این که سرمایه گذاران برای حضور در داخل ایران زیاد نیستند، باید منافع آنها را در نظر گرفت و شرایط را برای حضور آنها فراهم کرد.

رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری با بیان که سرمایه گذاران و بانک های خارجی برای حضور در ایران به نحوه فعالیت و آزادی عمل بخش خصوصی ، مردم و آزادی اقتصادی بازار توجه می کنند، اظهار داشت: تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل نشود ، نمی توان درها را باز کرد.

به گفته وی، اجازه دادن برای فعالیت بانک های خارجی در ایران و یا سرمایه گذاری خارجی شرط لازم  است اما کافی نیست  و باید شرایط را فراهم نمود.

کد مطلب 482055

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