یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در ایران گفت: توجه به فراهم کردن شرایط و نحوه فعالیت بانک های خارجی در ایران به بسیار مهم است.

محمد طبیبیان با تاکید بر این که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور برای حضور و فعالیت بانک های خارجی در ایران مناسب نیست، تصریح کرد: هنوز شرایط لازم برای این امر فراهم نشده است ، بنابراین نمی تواند انتظار حضور بانک‌های خصوصی معتبر خارجی برای فعالیت در ایران را داشت .

وی با بیان این که هر سرمایه گذاری برای حضور در هر عرصه ای به منافع فرصت ها، امتیازات ، نحوه بهره برداری های خود توجه می کند، تصریح کرد: با توجه به این که سرمایه گذاران برای حضور در داخل ایران زیاد نیستند، باید منافع آنها را در نظر گرفت و شرایط را برای حضور آنها فراهم کرد.

رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری با بیان که سرمایه گذاران و بانک های خارجی برای حضور در ایران به نحوه فعالیت و آزادی عمل بخش خصوصی ، مردم و آزادی اقتصادی بازار توجه می کنند، اظهار داشت: تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل نشود ، نمی توان درها را باز کرد.

به گفته وی، اجازه دادن برای فعالیت بانک های خارجی در ایران و یا سرمایه گذاری خارجی شرط لازم است اما کافی نیست و باید شرایط را فراهم نمود.