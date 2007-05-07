به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد جشنواره مستند سینما حقیقت شامل پنج بخش مسابقه ملی مستندهای کمتر و بیشتر از 60 دقیقه، مسابقه بین‌الملل مستندهای کمتر و بیشتر از 60 دقیقه، جنبی، چشم‌انداز و بازار فیلم است.



در بخش‌های رقابتی جشنواره که جوایز نقدی آن 360 میلیون ریال در بخش مسابقه ملی و 22 هزار یورو در بخش مسابقه بین‌الملل است، مستندهای تولید سال 1384 به بعد با موضوع آزاد پذیرفته می‌شوند. بخش‌های غیررقابتی جشنواره هم به نمایش فیلم‌های مرتبط با موضوع پیامبر اعظم (ص) محور وحدت جهان اسلام، مولانا حکیم و شاعر بزرگ پارسی‌گوی، شرق و هویت: جلوه‌ای از گستره سبز اسلامی، آفریقا، زیبایی و درد و چشم‌انداز سینمای مستند جهان: هزاره سوم اختصاص یافته است.



سازمان نخستین جشنواره فیلم‌های مستند ایران: سینما حقیقت در نظر دارد با توجه به اهمیت و نقش سینمای مستند ایران در سطح جهان، نخستین بازار بین‌المللی فیلم‌های مستند در قاره کهن آسیا را همزمان با برگزاری جشنواره برپا کند.



تهیه‌کنندگان و مستندسازان علاقمند به شرکت در جشنواره حداکثر تا 31 تیرماه 1386 فرصت دارند آثار خود را روی DV یا DVD به دبیرخانه جشنواره در تهران، سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ارسال کنند. ارائه دو قطعه عکس از صحنه فیلم و کارگردان الزامی است.

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