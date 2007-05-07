تبدیل مرکز پژوهشهای قرآن و عترت به پژوهشگاه / بهبود وضعیت فرهنگی دانشگاه آزاد در سالهای اخیر

دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : هر ساله شاهد آن هستیم که وضعیت فرهنگی دانشگاهها و دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به سال قبل بهبود می یابد که این مسئله تنها با حضور دانشجویان در فعالیت های فرهنگی محقق خواهد شد. در سال گذشته 700 هزار دانشجو در مسابقات فرهنگی واحدهای استان تهران شرکت کردند در حالی که طی 10 سال گذشته این تعداد تنها دو هزار نفر بوده است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری همایش های مختلف در سال جدید خبر داد و اظهار داشت: وحدت ملی، چالش ها و فرصتها، زبان و ادبیات فارسی، سند و هویت ملی، تمدن ایرانی و ظرفیت های وحدت ساز، امام خمینی (ره) بنیانگذار وحدت اسلامی در قرن معاصر، کنگره بین المللی حج، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، وحدت حوزه و دانشگاه، نقش دانشگاه و رسانه در بحث اتحاد ملی و نقش دانشگاه های جهان اسلام در وحدت و انسجام اسلامی از جمله همایش هایی است که معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد برای سال جدید برنامه ریزی کرده است.