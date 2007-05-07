فشارهای محافل سیاسی اسرائیل بر اولمرت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی، رهبر حزب لیکود پیش از تشکیل جلسه پارلمان(کنیست) برای بحث درباره پیشنهادهای رای عدم اعتماد به دولت اولمرت، گفت : اکثریت قاطع اسرائیلی ها خواستار استعفای نخست وزیر هستند و این خواسته مخالفان نیز هست .

حزب اولمرت(کادیما) 78 کرسی از 120 کرسی کنیست را به خود اختصاص داده است و ناظران می گویند که شانس کمی برای تصویب پیشنهادها وجود دارد .

نتانیاهو توضیح داد : مردم می فهمند که نمی توان اشتباهات انجام شده را اصلاح کرد؛ گزارش قاضی وینوگراد( کمیته بررسی دلایل شکست اسرائیل درجنگ 33 روزه علیه لبنان) به وضوح تایید کرد که دولت تابستان گذشته در مدیریت جنگ علیه لبنان شکست خورد.

لازم به ذکر است الیاهو وینوگراد" رئیس کمیته تحقیق درباره دلایل شکست اسرائیل درجنگ تابستان گذشته علیه لبنان دوشنبه 10 اردیبهشت در گزارش خود اعلام کرد که نخست وزیر اسرائیل مسئول شکست مفتضحانه در مدیریت جنگ علیه لبنان در تابستان گذشته است.

رئیس کمیته وینوگرارد با مقصر خواندن اولمرت، "عمیر پرتز" وزیر جنگ و "دان حالوتس" رئیس مستعفی ستاد مشترک ارتش اسرائیل در ناکامی تل آویو در جنگ اخیر افزود: مسئولیت ناکامی ها برگردن نخست وزیر است، زیرا بدون مشورت با نیروهای خارج از دستگاه نظامی به ویژه درباره مسائل امنیتی و سیاسی رفتار کرده است و مسئول است، زیرا اهداف را از قبل مشخص نکرده بود و مجموعه کابینه را از روند عملیات نظامی آگاه نکرده و همه اینها سبب ناکامی ها در جنگ علیه لبنان شده است.

یادآورمی شود رژیم صهیونیستی تابستان گذشته( 21 تیر تا 23 مرداد 85) به بهانه اسارت دو نظامی این رژیم به وسیله مبارزان لبنانی، جنگ تمام عیار و نابرابری را علیه لبنان به راه انداخت که بیش از یک ماه به طول انجامید و در این مدت از انواع سلاح های ممنوعه از جمله بمب های خوشه ای و سلاح های آغشته به مواد رادیواکتیو استفاده کرد، اما با وجود سلاح های پیشرفته در نهایت با قبول شکست در برابر مبارزان حزب الله، قطعنامه 1701 شورای امنیت را پذیرفت و پس از پایان جنگ کمیته ای ویژه بنام وینوگارد مسئول بررسی دلایل شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه شد.

پس از پایان جنگ 33 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان، انتقادها از اولمرت، عمیر پرتز و دان حالوتس افزایش یافت و اغلب مقام های رژیم صهیونیستی خواستار کناره گیری این افراد از سمت های خود شدند؛ شدت این انتقادها به حدی رسید که دان حالوتس، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، مجبور به استعفا از سمت خود شد.



در پی تشدید بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به منطقه خاورمیانه را که قرار بود اواسط ماه جاری میلادی انجام شود، به تعویق انداخت.