اجرای 15 روزه طرح جهادی 137 همزمان در دو منطقه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن صادقیان با اشاره به آغاز دور جدید طرح جهادی 137 که با پیام دکتر قالیباف شهردار تهران به مناطق 22 گانه شهر تهران ابلاغ شده است، گفت: تفاوت دور جدید طرح جهادی 137 در مناطق با دور قبل این است که این بار این طرح به طور همزمان در دو منطقه شهر تهران و به جای یک هفته 15 روز در هر منطقه اجرا خواهد شد .

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در دور جدید طرح جهادی 137 این بار از مناطق جنوبی شهر تهران آغاز شده و در مناطق شمالی پایان خواهد یافت، افزود: پیش بینی می شود 5 ماه و نیم دیگر دور دوم طرح جهادی 137 در مناطق 22 گانه شهر تهران به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: بر خلاف دور قبل این بار قرار است شهردار تهران به طور کاملا غیر مترقبه و سرزده در مناطق حضور یافته و با جدیت بیشتری نحوه اجرای طرح جهادی 137 در سطح مناطق را کنترل نماید.

تامین ماشین آلات مورد نیاز مناطق برای خاک برداری ، برداشت ضایعات و نخاله ها و اجرای طرح مکانیزاسیون خدمات شهری در بحث رفت و روب و جمع آوری زباله ها، آموزش چهره به چهره شهروندان در بحث تفکیک زباله از مبداء، راه اندازی میادین و بازارهای روز جدید میوه و تره بار، احداث ایستگاههای آتش نشانی و توزیع کپسول اطفاء حریق در سطح مدارس و مساجد، پیگیری طرح هبه، مبارزه با جانوران موذی، لایروبی انهار و پاکسازی مسیل ها و جوی ها از جمله اقداماتی است که در دور جدید طرح جهادی 137 در مناطق با جدیت بیشتری از سوی معاونت های خدمات شهری مناطق پیگیری خواهد شد.

به گفته صادقیان؛ سایر معاونت های شهرداری در حوزه های فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک و اجتماعی و فرهنگی نیز هر یک در حیطه وظایف و مسئولیت های خود به طور جدی در دور جدید طرح جهادی 137 در سطح مناطق حضور فعال خواهند داشت.