دکتر عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به موضوع بررسی و انتخاب شهردار تهران در شورای شهر، به اعضای این شورا توصیه کرد: همانطورکه تاکنون درمقایسه با شورای اول، شورای دوم شهر تهران به دلیل پرهیز از رفتارهای جناحی و سیاسی موفق تر بوده، کماکان نیز تلاش اعضای این شورا این باشد که در چارچوب و وظایف قانونی و تخصصی خود انجام وظیفه کنند و از ورود بازی های سیاسی و جناحی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه پرهیز از ورود به بازی های سیاسی و جناحی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود، تصریح کرد: از دید بنده به عنوان ناظر بیرونی رمز مقبولیت شورای شهر سوم در نزد مردم نیز همین نکته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: برای جایگاه شورای شهر و حتی آینده سیاسی و اجتماعی اعضای شورای شهر شایسته نیست که خود، کاندیدای شهردای شوند، مردم به آنها به عنوان اعضای شورای شهر و نه شهردار رای دادند که به تبع یکی از وظایف آنها انتخاب شهردار از میان افراد واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی است.

این نماینده تهران تصریح کرد: اعضای شورای شهر با توجه به ملاک هایی از قبیل تخصص در یکی از زمینه های شهری و ترجیحا تجربه مدیریت شهری و همچنین صلاحیت های عمومی مثل روحیه تعامل و رایزنی با نخبگان، سلامت عمومی و تعهد و التزام به ارزشهای انقلاب اسلامی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی و داشتن تصویری کلان از شبکه شهری کشور و ریشه‌های پیدایی این شبکه شهری ناموزون، فردی را به طور مستقل و به دور از لابی ها و فشارهای سیاسی، چه از سوی گروهها و چه از سوی قوای سه گانه انتخاب کنند.

افروغ گفت: برخلاف برخی القائات و تصورات کاذب، مردم به کسانی که به معنای واقعی کلمه تشنه خدمت هستند، دلبستگی دارند و متوجه بازی های سیاسی و بازی های قدرت هرچند در دراز، می شوند، بنابراین بهتر است شورای شهر به نقاط قوت خود عنایت بیشتری کنند و به تقویت همین امتیازات بپردازند.

وی در بیان نظر شخصی خود در انتخاب شهردار تهران نیز یادآور شد: در خصوص فردی خاص به عنوان شهردار تهران هیچ توصیه‌ای نمی کنم، این وظیفه بر دوش شورای شهر است، مردم اختیارات را به شورا تفویض کردند که رضای خدا را در نظر بگیرند و با توجه به نیروهای موجود در شرایط موجود فردی را انتخاب کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اگر به این نتیجه رسیدند که ابقای شهردار فعلی بلامانع است، به راحتی اعلام کنند و از طرح مسائل حاشیه ای و نامرتبط به انتخاب شهردار پرهیز کنند.

عضو هیات موسس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس در بیان نظر خود درباره شهردار فعلی تهران نیز گفت: بدون اینکه توصیه ای در کار باشد و قصد دخالتی داشته باشم، برداشت عمومی بنده این است که شهردار فعلی تهران نگاهی زیربنایی به شهر تهران داشته و شهر را به صورت معتدل و به دور از تنش های بی ثمر سیاسی و جناحی اداره کرده است .

وی با بیان اینکه ما خبری از حیف و میل قالیباف در شهرداری نشنیده ایم، خاطرنشان کرد: اگر واقعا اشکالی در مدیریت او وجود دارد و اگر حیف و میلی صورت گرفته و یا هزینه ای مستند و ناموجه از وی سراغ دارند، به او رای ندهند.

افروغ تاکید کرد: تصمیم گیری در مورد ابقاء یا تغییر شهردار تهران باید با توجه به ملاک های تخصصی و تجربی وی و نه بر اساس سلایق و گرایشات سیاسی و علقه های شخصی شهردار تهران باشد.

نماینده تهران یادآور شد: انتخاب شهردار تهران اگر مشمول زمان شود، تنش های سیاسی بسیاری را موجب خواهد شد، شورای شهر وظیفه دارد در اسرع وقت شهردار را انتخاب کند و سرعت در انجام این وظیفه مانع سیاسی شدن انتخاب شهردار خواهد شد.

وی درعین حال مشمول زمان شدن انتخاب شهردار در شورای شهر را بعید دانست و خاطرنشان کرد: آنچه بنده از آن در‌مورد شورای شهر، مجلس و کلیت گروههای سیاسی و به طور خاص اصولگرایان، احساس خطر می کنم، ابزارگرایی و نگاه ماکیاولیستی و غیر اخلاقی به حکومت است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این به آن معنی است که ما برای حفظ و یا کسب قدرت بیشتر به هر وسیله ای چنگ بزنیم و اخلاقیات را نادیده بگیریم، موارد زیادی سراغ داریم که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست اما وجود دارد و این صرفا یک توصیه اخلاقی نیست.

وی در پایان بدون توضیح بیشتر در بیان مصداق ها، بسیاری از بی صداقتی ها و وعده ها و قول های داده شده و خلاف آن عمل شده یا اصلا عمل نشده را از جمله این بی اخلاقی های عنوان کرد.