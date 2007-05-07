مدیریت قالیباف در تهران مثبت و غیر سیاسی بوده است / رفتن هریک از اعضای شورا به شهرداری توهین به رای مردم است

هادی قابل در گفتگوبا خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما عمر مدیران کوتاه است و به آنان اجازه فعالیت بیشتر داده نمی شود ، اظهار داشت: اگر بخواهیم مدیریت قالیباف را در کلانشهر تهران ارزیابی کنیم باید گفت مدیریت وی در این مدت زمان کم، بسیار مثبت و ارزنده بوده است.
وی افزود: در یک سال گذشته آقای قالیباف با توجه به اینکه برنامه خود در خصوص شهر تهران را اعلام کرد، نتوانست تمامی برنامه های خود را که برای شهر تهران در نظر داشت اجرایی کند، زیرا وی در برخی از امور برنامه های شهردار قبلی را که شورای شهر تهران آن را به تصویب رسانده بود، می بایست اجرا می کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در ادامه اینگونه ابراز عقیده کرد که شهر تهران به یک مدیرتوانمند نیازمند است، شهر تهران کسی را می خواهد که قدرت وجرات ریسک پذیری را برای مدیریت کلانشهری را داشته باشد که آقای قالیباف درمدت تصدی مدیریت شهر تهران نشان داد که از قدرت مدیریت وریسک پذیری بالایی برخوردار است.
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در حال حاضر وقتی ما شخصی چون قالیباف را داریم که از توانمندی بالایی برای مدیریت شهری برخوردار است نیازی نیست که از اشخاص دیگر استفاده کنیم
قابل افزود: در حال حاضر وقتی ما شخصی چون قالیباف را داریم که از توانمندی بالایی برای مدیریت شهری برخوردار است ، نیازی نیست که از اشخاصی که در شورای شهر وهستند استفاده کنیم .
این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ادامه داد: اگرامروز برخی اشخاص با حضور قالیباف در شهرداری تهران مخالفت می کنند به دلیل آن است که می ترسند از همان جای که خود مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفتند، از دست بدهند.
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