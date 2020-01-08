رزمایش صنعت آب و برق منطقه شرق کشور در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه کمیته پدافند غیرعامل در تمام ادارات شهرستان تشکیلشده است، اظهار داشت: رزمایش صنعت آب و برق منطقه شرق کشور با حضور چهار استان در سمنان برگزار شد.
وی بابیان اینکه در هفته پدافند غیرعامل، مانور سطح «ای» شرکت گاز استان سمنان به انجام رسید که طی آن شهرستان سمنان و مهدیشهر میزبان چند استان کشور بودند، افزود: دو مانور خدمت متعالی در شرکت توزیع برق استان باقوت و قدرت به پایان رسید.
برنامهریزی در راستنای کاهش آسیبپذیری مراکز درمانی
فرماندار سمنان با اشاره به اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی، حضور کارشناسان در مدارس، دورههای کمکهای اولیه در دانشگاههای سمنان از برنامههای مهم پدافند غیرعامل در این شهرستان است، تصریح کرد: برنامهریزی در برای کاهش آسیبپذیری مراکز درمانی، مانور حریق فرضی و همچنین بازگردانی اطلاعات از دیگر برنامههای مهم شهرستان طی ۹ ماهه گذشته بود.
دانایی با اشاره به اجرای مانور تخلیه اضطراری با حضور سردار جلالی برای نخستین بار در سمنان بیان کرد: طرح همیار پدافند، توسط آموزشوپرورش، سازمان دانشآموزی و فرمانداری سمنان آماده تدوینشده است و در صورت حمایت سازمان پدافند غیرعامل میتواند بهعنوان یک طرح ملی اجرایی شود.
برگزاری ۱۰ مانور با موضوع پدافند زیستی در شهرستان دامغان
فرماندار دامغان نیز در این جلسه ضمن بیان اینکه در شهرستان بازدیدهای دورهای برای نظارت بر فعالیتها همواره مورد تأکید است، اظهار داشت: در هفته پدافند چندین جلسه در سطح شهرستان باهدف آگاهسازی عمومی و اطلاعرسانی با موضوع پدافند غیرعامل به انجام رسید.
علیاصغر مجد با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰ مانور با موضوع پدافند زیستی در دامغان برگزار شد، یادآور شد: تقویت این مانورها و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها در دستور کار است.
وی در ادامه افزود: مانور مقابله با تهدیدات احتمالی برای سد شهید شاهچراغی دامغان با حضور فعال تمامی دستگاههای مربوطه نیز از دیگر اقداماتی بود که در این راستا به انجام رسید.
مجد بابیان اینکه تمامی پروژهها و طرحهای استانی و شهرستانی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشد، بیان کرد: دستگاههای اجرایی، نکات پدافندی برای پیشگیری از مشکلات و تهدیدات احتمالی را موردتوجه قرار دهند.
نظر شما