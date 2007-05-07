اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این فیلم حمید گودرزی، لیلا اوتادی، رضا داودنژاد، اصغر سمسارزاده، رابعه اسکویی و ... نقش آفرینی می کنند.

- دوره های آموزش کر به همت واحد موسیقی فرهنگسرای تفکر ویژه بانوان و آقایان روزهای سه شنبه ساعت 16 تا 18 و 18 تا 20 و چهارشنبه ها از ساعت 16 تا 18 برگزار می شود. در این دوره آموزشی مبانی موسیقی و سرایش (سلفژ)، صداسازی، هم خوانی، مباحث نظری و تمرین های علمی مورد نیاز برای کر آموزش داده می شود.

- نمایشگاه ابتکارات "شهر ایده های خلاق" به صورت ادواری ساعت 8 تا 19 در فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. آثار پذیرفته شده ضمن حضور در نمایشگاه، در مسابقه ابتکارات و ایده های خلاق شرکت می کنند و به آثار برگزیده جوایزی تعلق می گیرد.

- جشن شاد و موزیکال اردیبهشت روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. در این جشن کودکان به تماشای خیمه شب بازی موزیکال می نشینند.