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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

اخبار کوتاه فرهنگسراها

اخبار کوتاه فرهنگسراها

فیلم سینمایی "چپ‌دست" ساخته آرش معیریان هر روز ساعت 19 در فرهنگسرای هنر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این فیلم حمید گودرزی، لیلا اوتادی، رضا داودنژاد، اصغر سمسارزاده، رابعه اسکویی و ... نقش آفرینی می کنند.

- دوره های آموزش کر به همت واحد موسیقی فرهنگسرای تفکر ویژه بانوان و آقایان روزهای سه شنبه ساعت 16 تا 18 و 18 تا 20 و چهارشنبه ها از ساعت 16 تا 18 برگزار می شود. در این دوره آموزشی مبانی موسیقی و سرایش (سلفژ)، صداسازی، هم خوانی، مباحث نظری و تمرین های علمی مورد نیاز برای کر آموزش داده می شود.

- نمایشگاه ابتکارات "شهر ایده های خلاق" به صورت ادواری ساعت 8 تا 19 در فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. آثار پذیرفته شده ضمن حضور در نمایشگاه، در مسابقه ابتکارات و ایده های خلاق شرکت می کنند و به آثار برگزیده جوایزی تعلق می گیرد.

- جشن شاد و موزیکال اردیبهشت روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. در این جشن کودکان به تماشای خیمه شب بازی موزیکال می نشینند.

کد مطلب 482071

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