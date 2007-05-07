عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر حضور بانک‌های خارجی در عرصه فعالیت های بانکی کشور، با طرح این سئوال که چرا طی 28 سال گذشته حضور و فعالیت بانک های خارجی در ایران مد نظر قرار نگرفته بود، گفت: شاید به دلیل تنگناهای قانونی اساسی با ضعف اجرایی بتوان مسئله را توجیه کرد.

ایرج ندیمی گفت: واقعیت این است که سرمایه گذار خارجی هرگز تحت نظر مدیر ایرانی کار نمی کند و اصولا معتقد است اگر مدیر ایرانی دارای توان بالایی باشد نیاز به بانک یا مدیر خارجی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: مهمترین مسئله این است که با تنگناهای قانون اساسی تا وقتی مالکیت و مدیریت بنگاه‌های پولی و مالی و غیر آن در اختیار طرف خارجی نباشد، دلیلی برای حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور از سوی خارجی‌ها نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تا زمانی که تنگناهای موجود در قانون اساسی مرتفع نشود و نوع نگاه به سرمایه گذاری، علی الخصوص سرمایه گذار خارجی عضو نشود کار به جایی نخواهد رسید.

ندیمی ضمن اشاره به توجه بانک ها و سرمایه گذاران خارجی به نحوه برخورد و عمل با بانک‌های خصوصی، گفت: وجود ضعف و کاستی در روش های مدیریتی ، نحوه برخورد با بانک ها و نحوه عمل با اصل سرمایه گذاری و تجربیات گذشته کشور نمی تواند نشانه های خوبی برای حضور خارجی ها در عرصه فعالیتهای بانکداری باشد.

وی ضمن مثبت خواندن اصل جذب سرمایه گذار خارجی و استفاده از بانک‌های خارجی، گفت: اگر این اتفاق مثبت عملی شود با تامین نقدینگی آسانتر قدرت پاسخگویی بیشتری به نیازهای مردم امکانپذیر خواهد بود.

به گفته ندیمی، با ورود بانک‌های خارجی در عرصه صنعت بانکداری کشور ، مسئله کاهش نرخ سود بانکی هم با افزایش رقابت بین بانک‌ها اتفاق می افتد و ضمنا در بخش ارائه خدمات و سرویس دهی به مشتریان اتفاق مثبت رخ می دهد.

وی ضمن اشاره به تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی در عرصه بانکداری کشور در صورت ورود بانک‌های خارجی ، مسائلی همچون تحریم ها و عوامل بازدارنده از موفقیت این حرکت مثبت و عظیم را قابل تامل دانست.