هنر ایرانی اسلامی مهجور مانده است / امروز آرتیست بودن از محقق بودن مهمتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهناز شایسته فر مدیر مؤسسه مطالعات هنرهای اسلامی گفت: داشتن مستندات در زمینه هنرهای اسلامی یک ضرورت محسوب می شود و آگاهی در این زمینه می تواند فعالیت های هنری را روشن کند. این ضرورت از آنجا مشخص می شود که هنرمند به فعالیت مشغول شود و از یک سبک و سیاق و تکنیک خاص استفاده کند.

این استاد دانشگاه به کتابهای منتشر شده در زمینه هنر اشاره کرد و یادآور شد: کتاب به عنوان یک اثر مکتوب اطلاعاتی، می تواند در اختیار هنرمند قرار گیرد و با آگاهی از این دانسته ها به فعالیت مشغول شود.

وی به تناسب رنگ ها در آثار یک هنرمند اشاره کرد و گفت: تفاوتی ندارد که هنرمند از تکنیک و روش هنر استفاده کند یا از تکنیک و روش هنر شرق، بلکه آنچه مهم است استفاده از یک سبک و سیاق خاص و تناسب رنگ در اثر هنری است.

این استاد دانشگاه به کارگاه های هنری اشاره کرد و افزود: اگر دانشجویان در دانشکده های هنر، فعالیت های خود را در کارگاه های هنری انجام دهند و با اطلاعات مکتوب در تعامل باشند، می توانند به آثار هنری با تکنیک خاص دست یابند.

مدیر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی به پژوهشگران در زمینه هنر اشاره کرد و یادآور شد: در دانشگاه های ما هنرمندان محقق و پژوهشگر، بسیار در سطح پایین قرار دارند.

وی در ادامه به کمبود منابع در زمینه هنر اشاره کرد و گفت: دانشجویان و پژوهشگرانی که به فعالیت های هنری علاقمند هستند، اکثراً با کمبود منابع روبرو می شوند و نمی توانند به منابع یکنواخت و منسجمی دست بیابند.

شایسته فر به امر ترجمه در کتاب های هنری پرداخت و یادآور شد: اکثر منابعی که در زمینه کتاب های هنری می توان یافت، ترجمه است و این موضوع نشانگر است که پژوهشگران وی در این زمینه به منابع اینترنتی اشاره کرد و افزود: در حوزه هنر، مطالب بسیار محدودی حتی در اینترنت نمی توان یافت. به عنوان نمونه در بررسی خلیج فارس با کمبود منابع مواجه هستیم و اطلاعاتی از این قبیل که معماری خلیج فارس چیست و از نظر هنری چه دستاوردی در پی دارد، در اختیارتان قرار ندارد.

این استاد دانشگاه به هنر غرب اشاره کرد و گفت: کلیه تفکرات و مستندات ما در زمینه هنر غرب است و مکاتب فکری هنر غرب بیشتر از هنر ایران نمایان شده است . در قسمت های مختلف ایران آثاری که هنوز زیر خاک هستند و احتیاج دارد دانشجویان و پژوهشگران به کشف این آثار بپردازند.

وی به آثار مکتوب و نسخه های خطی اشاره کرد و گفت: کتابخانه کاخ گلستان، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه آستان قدس رضوی دربرگیرنده آثار مکتوب و نسخه های خطی هستند که هنوز شناخته نشده اند تا بتوانند دانسته های ما را تغییر دهند.

مدیر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی به نمونه ای از این آثار مکتوب اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه یک نسخه خطی وجود دارد به نام احسن الکبار، این نسخه شامل 21 تصویر از زندگی پیامبر و ائمه اطهار است که تصاویر مربوط به دوره شاه عباس صفوی و متن آن به دورۀ شاه طهماسب اختصاص دارد.

وی به تحقیقات کلیه کشورهای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: تحقیقات کشورهای غرب جهان اسلام به مراکش، اسپانیا و شمال آفریقا و کشورهای شرق جهان اسلام به ایران، سوریه، عراق، پاکستان، ازبکستان، ترکیه و هند تقسیم می شده است.

مؤلف کتاب اسطوره ایران در مورد تفاوت آثار هنری شرقیان و غربیان توضیح داد: نگاه و دیدگاه ما با مطالعه و تحقیق غرب تفاوت زیادی دارد، غربیان ظواهر آثار را می بینند و از نظر زیباشناسی آثار هنری را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهند ولی شرقی ها هم ظواهر آثار را می بینند و هم با آداب و رسوم و نوع تمدن آن آشنا هستند. ما می توانیم نوع زیبایی که در این آثار نهفته است را ریشه یابی و فرهنگ ایرانی اسلامی را به جهانیان عرضه کنیم.

در ادامه این نشست، دکتر محمد قرایی سردبیر کتاب ماه هنر گفت: اطلاعات کافی درباره هنر ایران مطرح نیست و بیشتر آرتیست بودن مهم است نه محقق بودن. و اگر هنری خلق شود رنگ و بوی ایرانی آن بسیار کم است.

وی در ادامه افزود: هنر ایران، تزئینات و زیبایی های فراوانی دارد ولی پژوهشگران ما آثاری را ارائه می دهند که به سمت هنر غرب نزدیک تر است.

این استاد دانشگاه به این مشکل اساسی اشاره کرد و گفت: پژوهشگران ما آگاهی کافی در این زمینه ندارند و نمی توانند به منابع دسترسی پیدا کنند، زیرا کتاب عامل مهمی در این زمینه است و می تواند نقایص را جبران کند.

وی به تاریخ هنر جهان اشاره کرد و افزود: ما در زمینه تاریخ هنر جهان می توانیم از آثار «مادام دولاما»، «ارنست هرزمیلر»، «پوپ، و «گدار» استفاده کنیم.

سردبیر کتاب ماه هنر به پژوهشگران و محققان اشاره کرد و گفت: پژوهشگران و محققان باید بیشتر در این زمینه تحقیق کنند تا ما نیز بتوانیم با این آثار کهن ایران زمین به منابع مهم مکتوب دسترسی پیدا کنیم.