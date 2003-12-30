به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر سردار همداني فرمانده لشكر 27 محمدرسول الله(ص) در نشست عمومي يادواره شهداي دانشجوي استان همدان گفت : امروز بايد رسالت دانشجويان شهيد در دانشگاه ها فراگير شود.
وي اظهار داشت: دانشجويان در دوران دفاع مقدس در عرصه پيكار و جهاد در راه خدا همواره پيشكسوت بودند و از سنگر علم و دانش دل كندند و در دفاع از آرمان هاي اقنلاب در خاك و خون غلتيدند.
سردار همداني تصريح كرد: شهداي دانشجو الگوهاي شهامت ، شجاعت ،معنويت و درايت هستند و امروز دانشگاه بايد به تاسي از اين الگوها سنگر دفاع از ارزش هاي اسلام و آرمان هاي انقلاب باشد.
فرمانده لشكر 27 محمدرسول الله(ص) خاطر نشان ساخت: دانشگاه بايد فضاي علمي را به فضاي معنويت گره بزند و در اين عرصه دانشجويان متعهد و متخصص بايد نقش فعال داشته باشند.
فرمانده لشكر 27 محمدرسول الله(ص):
بايد رسالت دانشجويان شهيد در دانشگاه ها فراگير شود
نشست عمومي يادواره شهداي دانشجوي استان همدان روز گذشته برگزار شد.
به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر سردار همداني فرمانده لشكر 27 محمدرسول الله(ص) در نشست عمومي يادواره شهداي دانشجوي استان همدان گفت : امروز بايد رسالت دانشجويان شهيد در دانشگاه ها فراگير شود.
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