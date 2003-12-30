به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر سردار همداني فرمانده لشكر 27 محمدرسول الله(ص) در نشست عمومي يادواره شهداي دانشجوي استان همدان گفت : امروز بايد رسالت دانشجويان شهيد در دانشگاه ها فراگير شود.



وي اظهار داشت: دانشجويان در دوران دفاع مقدس در عرصه پيكار و جهاد در راه خدا همواره پيشكسوت بودند و از سنگر علم و دانش دل كندند و در دفاع از آرمان هاي اقنلاب در خاك و خون غلتيدند.

سردار همداني تصريح كرد: شهداي دانشجو الگوهاي شهامت ، شجاعت ،معنويت و درايت هستند و امروز دانشگاه بايد به تاسي از اين الگوها سنگر دفاع از ارزش هاي اسلام و آرمان هاي انقلاب باشد.

فرمانده لشكر 27 محمدرسول الله(ص) خاطر نشان ساخت: دانشگاه بايد فضاي علمي را به فضاي معنويت گره بزند و در اين عرصه دانشجويان متعهد و متخصص بايد نقش فعال داشته باشند.



