نقش رسانه به عنوان ابزاری برای گفتگوی دینی بررسی شد/ کلیسای لوتری مسکو خواستار حمایت از بنیاد "خانواده سنتی" شد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مسلمان مسیحی بریتانیا راهبردی را با هدف رفع آشفتگی در روابط مسلمانان و مسیحیان منتشر کرده تا مسلمانان و مسیحیان در نشستهای خود با یکدیگر، آن را مورد توجه قرار دهند.

انتشار راهبرد گفتگوی مسلمانان و مسیحیان بریتانیا

این راهبرد تلاش می کند تا پاسخهایی به 10 پرسش مشترک درباره آداب مسلمانان و مسیحیان به ویژه در عرصه های حساس از جلمه عادات نیایش هر دو دین، پوشش، سنتهای روزه داری با نگاهی به نزدیکتر کردن روابط دو گروه دینی ارائه کند.

اعضای انجمن مسلمان – مسیحی بریتانیا را نمایندگانی از شیعه، سنی، انگلیکن، کاتولیک، متودیست و ارتدکس تشکیل شده است.این سند 6 صفحه ای با این هدف منتشر شده است که جوامع مسلمان و مسیحی و فعالان عرصه گفتگوی بین دینی را یاری کند.

جولین باند از اعضای این انجمن ابراز امیدواری کرد که این راهبرد برای آغاز رویارویی ها و یادگیری بیشتر مؤثر واقع شود.

انجمن مسلمان و مسیحی انتظار دارد توصیه های این راهبرد برخی از موانع راهی را که به برقراری روابط صادقانه میان مسلمانان و مسیحیان منتهی می شود برطرف کند .

در بخشی از این راهبرد آمده است: هر دینی دارای ارزشها، رسوم و آداب خود است که اگر به دنبال برقراری روابط صادقانه پایدار هستیم باید اعضای جامعه سایر سنتهای دینی از این ارزشها مطلع شوند.

این راهبرد به مسلمانان و مسیحیان توصیه کرده از تبلیغات سیاسی، بحث و جدل پرهیز کرده و به خصوص از مسیحیان خواسته احترام سایر ادیان به ویژه مسلمانان به عیسی مسیح(ع) را مورد تصدیق قرار دهند و همچنین سنتهای نیایشی مختلف مسیحی و مسلمانان را تبیین کرده و از مسلمانان خواسته این امر را درک کنند که مسیحیان اغلب ضرورت نیایش به نام عیسی مسیح (ع) را حس می کنند.

انجمن مسلمان – مسیحی که سال گذشته از سوی اسقف اعظم کانتربری تأسیس شد خواستار تساهل و تسامح از سوی دو گروه دینی با هدف برقراری روابط نزدیک تر شده و ابراز امیدواری کرده است که تساهل و تسامح دو جانبه تمام روابط را محکمتر کند.

رسانه به مثابه ابزاری برای گفتگوی دینی

استاد الهیات و وحدت کلیساهای مسیحی در همایش "دین در رسانه" در دانشگاه پاپی گریگوری ابزارهای مدرن ارتباطات را وسیله‌های مناسبی برای گفتگوی بین ادیان توصیف کرد.

ژان اندرو روشا اسکارپیتا استاد الهیات و وحدت کلیساهای مسیحی در دانشگاه رجینا اپوستولوروم رم، ایتالیا گفت: مطبوعات می توانند به فضایی برای گفتگوی میان ادیان تبدیل شده و فضایی برای مومنان سنتهای دینی مختلف باشند تا آنها به یکدیگر نزدیکتر شوند. برای مثال مطبوعات و رسانه ها می توانند مصاحبه ها و گفتگوهایی با نمایندگان ادیان مختلف درباره پرسشهای ویژه اجتماعی صورت دهند.

سخنرانی اسکارپیتا در نشست " دین در رسانه: کاتولیکیسم و سایر ادیان در روزنامه های دینی و غیردینی" ایراد شد که چندی پیش در دانشگاه پاپ گریگورین برگزار شده بود.

وی افزود: مطبوعات و رسانه ها همچنین می توانند تحولات و پیشرفتهایی را که در عرصه گفتگو میان گروههای مختلف دینی صورت می گیرد منعکس کنند. مطبوعات هنگامی به فضای گفتگو تبدیل می شوند که سهم مؤثری در غلبه بر باورهای نادرست داشته و دین را به شکل واقعی خود به تصویر بکشند.

این استاد الهیات کاتولیک اشاره کرد که میان زبان مطبوعات و زبان دینی فاصله وجود دارد، درحالی که زبان مطبوعات به علت زمان و مکان به سوی ساده سازی تمایل دارند و می توان مشاهده کرد که چقدر صحبت درباره دین نیازمند نیازمند ظرافت و تلاشهای بلند مدت است.

ژان اندرو روشا اسکارپیتا یادآور شد که هدف گفتگوی بین دینی بحث درباره هویت فرد یا ایجاد یک "دیگر" و غلبه بر تکثرگرایی دینی نیست، بلکه هدف آن برقراری رابطه با دیگران و به رسمیت شناختن دیگری است که در عین اختلاف دارای تشابه با خود است. هدف همچنین غلبه بر قرنها و تعصب و سوء باورها است.

وی چنین نتیجه گیری کرد که گفتگوی بین ادیان در رسانه ها تازمانی میسر است که روزنامه نگار تلاش کند بر باورها نادرست غلبه کرده و به مؤلفه های مختلفی که یک سنت دینی را تشکیل داده توجه کند. پیروان ادیان نیز باید بیاموزند که خود باید درباره هویت دینی خود به زبانی قابل درک صحبت کنند.

گفتگوی دینی عاملی برای بهبود روابط بین فرهنگها است

نماینده دائم واتیکان در یونسکو گفتگوی بین دینی را عاملی برای بهبود روابط بین فرهنگهای مختلف عنوان کر و گفت: این حقیقت ترا باید در نظر داشت که تفاوتها هر چه باشند انسانها یک خانواده مشترک بوده و این خانواده باید در اتحاد و صلح زندگی کند.

کشیش فرانسوا فولو نماینده دائم واتیکان در یونسکو طی سخنرانی خود در یونسکو که تا دیروز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه از سوی واتیکان منتشر نشده بود، گفت: در حالی که فرهنگهای مختلف تفسیرهای مختلفی از حقیقیت دارند همه انسانها در تجربه بنیادین وضیعت انسان مشترک هستند. هرگونه تبادلی که تجربه مشترک را مورد تأکید قرار دهد می تواند به نزدیک شدن فرهنگها کمک کند.

این روحانی کاتولیک افزود: گفتگوی بین دینی ارزش ویژه ای دارد چرا که تجربه دینی اغلب در قلب تمام فرهنگها حک شده است. گردهم آمدن فرهنگهای مختلف یکی از ویژه های عصر حاضر است، چرا که آینده بشریت در خطر بوده و انسانها باید به این حقیقت توجه کنند که تفاوتها هر چه باشد انسانها یک خانواده مشترک بوده و این خانواده باید در اتحاد و صلح زندگی کند.

افزایش توجه سازمان ملل به نقش دین در تحقق صلح

نماینده کلیسای ادونتیستهای روز هفتم در سازمان ملل متحد تصریح کرد: توجه کنونی سازمان ملل متحد به نقش سازمانهای دینی در تحقق اهداف اجتماعی، توسعه و صلح افزایش یافته است.

جاناتان گالاگر نماینده کلیسای ادونتیست روز هفتم در سازمان ملل توجه کنونی سازمان ملل به نقش دین را دلگرم کننده دانست و گفت: سخنرانها در همایش همکاری بین ادیان برای صلح نقش سازمان های دینی در بهبود وضعیت جهانی را مورد تأکید قرار دادند.

هیلاریو دیوید نماینده فیلیپین در نشست گزارش گفتگوی بین دینی برگزار شد، اظهار داشت: اکنون زمان مناسبی برای توجه به گفتگوی ادیان و صلح است.

این نشست از سوی کمیته سازمانهای غیر دولتی سازمان ملل برگزار شده بود و واپسین گامهایی بود که کشورهای عضو سازمان ملل برای انضمامی کردن گامهای صلح، همکاری میان ادیان و گروه های دینی تاکنون برداشته اند.

دیوید تأکید کرد که نشست عالی مرتبه سازمان ملل درباره دین در ماه می برگزار می شود.

آزا کرم مشاور فرهنگی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز گفت: پنج سال پیش هیچ کس از این موضوع اطلاع نداشت، اما گفتگوی بین دینی به سرعت در حال گسترش و توسعه است. بسیاری از سازمانهای وابسته به سازمان ملل همکاری های خود را با سازمانهای دینی افزایش می دهند.

امانوئل کاتان از ائتلاف تمدنها که اهمیت درک میان فرهنگی و گفتگوی بین دینی را ترویج می کند، گفت: جوامع دینی باید نقشهای خود را در آموزش، عرصه جوانان و رسانه ها تثبیت کنند. سهم سازمانهای دینی غیر دولتی نیز باید به رسمیت شناخته شود.

راجموند دبروسکی سخنگوی کلیسای ادونتیست درباره تغییر نقش سازمانهای دینی گفت: از دیدگاه ارتباطات، بسیاری از سازمانهای چند ملیتی به اهمیت نقش جوامع دینی پی برده اند، چرا که جوامع دینی می توانند در توسعه جامعه متبوع آنها سهم مؤثری داشته باشند.

گروه هشت وعده های خود برای فقرزدایی را محقق کند

روحانیون کاتولیک چندین کشور در مقر دولت و وزاری بریتانیا در لندن گردهم جمع شده و با نخست وزیر بریتانیا دیدار کردند تا و از وعده های گروه هشت مبنی بر خاتمه فقر اطمینان حاصل کنند.

کاردینالها، اسقفهای اعظم و اسقفها از کشورهای مختلف به عنوان تور اروپایی، از نفوذ خود برای خاتمه فقر اقدام می کنند. هشت نفر از شخصتهای کلیسایی چون کاردینال کورمک مورفی اوکانر، اسقف اعظم وستمینستر، اسقف اعظم ابوجا، نیجریه و اسقف کیسانگانی، کونگو گروه اسقفهایی را تشکیل می دهند که وزنه اخلاق ستاد مبارزه با فقر تلقی می شوند.

این تور اروپایی دو سال پس از دیدار مشابهی توسط روحانیون کاتولیک پیش از اجلاس گروه هشت در گلن ایگلز به یک تور ثابت تبدیل شد، چرا که ازآن زمان تاکنون کشورهای بسیاری به وعده های خود در گروه هشت عمل نکرده اند.

اسقفها از رهبران ملی در لندن، برلین و رم می خواهند فرآیند مبارزه با فقر را به جریان انداخته و وعده های خود را عملی کنند. این تور با دیدار پاپ بندیکت شانزدهم در واتیکان خاتمه خواهد یافت.

طی اجلاس تاریخی گروه هشت در سال 2005 کشورهای غنی متعهد شدند تا سال 2010 کمکهای خود را تا 50 میلیارد دلار در سال افزایش دهند اما سال گذشته بسیاری از آنها کمکهای خود را قطع کردند.

کلیسای لوتری مسکو خواستار حمایت از بنیاد "خانواده سنتی" شد

کلیسای لوتری سنت میشل در مسکو از مقامات شهر خواست از رژه همجنسگرایان که قرار است 6 خرداد انجام شود جلوگیری کرده و در مقابل زمینه برگزاری راهپیمایی برای حمایت از بنیاد "خانواده سنتی" را فراهم کنند .

کلیسای لوتری سنت میشل طی نامه ای به شهردار مسکو اظهار داشته است: امروزه از مسئله تساهل به منظور به رسمیت شناختن همجنسگرایان سوء استفاده شده است. مسئله همجنسگرایی در اصول دینی مسیحیت تقبیح شده است .

مقامات این کلیسا اعلام کردند: موج تساهل کامل و ارزشهای لیبرالی که در جهان مسیحیت وجود دارند به این کشور نیز رسیده است. پس از برداشتن پرده آهنین علاوه بر هوای آزاد بوی شر نیز به مشام رسید.

کلیسای لوتری مسکو خواستار انجام هر گونه اقدام ممکن برای ممانعت از شکل گیری رژه همجنسگرایان شده است.

در ادامه این نامه آمده است: اعتقاد داریم ارزشهای اخلاقی باید مورد حمایت قرار گیرند. ما از مقامات شهر مسکو می خواهیم روز اول ژوئن، روز جهانی کودک، راهپیمایی خانواده ها در راستای حمایت از ارزشهای سنتی خانواده برگزار شود.



کشف آثار هنری باستانی بودائی در غارهای نپال

محققان چندین غار با نقاشیهای باستانی بودائی در منطقه هیمالیایی نپال کشف کرده اند که موجب شگفتی آنها شده است .

یک تیم بین المللی از دانشمندان، باستان شناسان، کوهنوردان و کاشفان دست کم 12 غار 4 هزار و 300 متری را نزدیک شهر لو مانتانگ، نپال کشف کرده اند که در آن نقاشی های قرن سیزدهمی بودائی ، دست نوشته های تبتی که با جوهر، نقره و طلا نوشته شده و همچنین سفالهایی که به دوره پیش از ظهور مسیح باز می گردد مشاهده شده است.

محققان این گروه در حال حاضر تلاش می کنند پرسشهایی را چون چه کسانی در این غارها زندگی می کردند؟ زندگی آنها به چه دوره ای باز می گردد؟ چه زمانی غارها حفاری شده اند و چگونه ساکنان از طریق این صخره های صعب العبور به آنجا راه یافتند را پاسخ دهند. اعضای این تیم از یخ شکن و طناب استفاده کردند تا به این غارها راه یابند.

کوبورن از کارشناسان حفظ و توسعه فرهنگ هیمالیایی گفت: این نتایج غنای سنت دینی بودیسم تبتی را در هزار سال پیش نشان می دهد.

رفتن به مجموعه این غارها مستلزم چنیدن ساعت پیاده روی است؛ چرا که هر کدام با یکدیگر فاصله داشته و در این میان اتاقها یا حفره هایی وجود داشته که دانشمندان تصور می کنند برای تدفین مردگان مورد استفاده قرار می گرفته است.

در هر غار 20 در با طبقات مختلف وجود دارد که با گذرهای افقی و پله های ابتدایی به یکدیگر متصل شده اند که تنها مهارت صخره نوردی برای طی کردن مسیر می تواند موثر واقع شود.

موضوع حائز اهمیت در این میان نقاشیها و اشکال مختلفی است که از بودا در دیوار این غارها ترسیم شده است.

افتتاح بلندترین مکان عبادی بودائیان در شرق چین

هئیتها و راهبان بودیست از سراسر چین و کشورهای بودائی دیروز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه برای افتتاح بلندترین پاگودای یک معبد بودائی در شرق چین به نشانه احیای آئین بودیسم در این کشور گردهم جمع شدند.

این ساختمان 79/153 متری که تاکنون 13 میلیون دلار برای ساخت آن هزینه شده دارای سقفهای برنز، آجرهای یشمی رنگ در کناره ها و مناره طلایی است.

وانگ ویچنگ شهردار زانگزو پس از سخنرانی میان راهبان نارنجی پوش بودائی و 8 هزار بودائی که برای افتتاحیه این پاگودای معبد نیانینگ جمع شده بودند، گفت: توسعه آئین بودیسم با توسعه اقتصادی چین ارتباط مستقیم دارد، اگر اقتصاد ما توسعه یابد دین ما نیز به سرعت در کشور احیا خواهد شد.

پس از انقلاب فرهنگی 1966- 1976 دولت کمونیست چین حضور دین را در فضاهای ثبت شده قانونی کرده است. بودیسم با بیش از 100 میلیون نفر پیرو در چین، دین مورد توجه دولت است چرا که می تواند خلاء معنوی جمعیت در حال رشد این کشور را پر کرده و آشفتگی اجتماعی را آرام کند.

کو هی معاون راهب بزرگ معبد نیانینگ گفت: تمام ادیان از صلح حمایت می کنند و این امر درباره آئین بودیسم نیز صدق می کند ما می خواهیم پیام صلح و هماهنگی را در جامعه معاصر امروز گسترش دهیم و ایده های بودیسم را در جامعه و زندگی خود عملی کنیم.

معبد تیانینگ در مرکز شهر زانگزو که دارای یک میلیون نفر جمعیت است قرار دارد و تاریخ آن به بیش از 1300 سال پیش و سلسله تانگ باز می گردد. اگر چه پاگودای آن به واسطه جنگهای سلسله ای تخریب شده بود. بازسازی پاگودای تیانینگ مورد استقبال دولت محلی و انجمن رسمی بودیستهای چین قرار گرفت. مقامات این معبد از سراسر کشور و همچنین چینی هایی که در خارج کشور زندگی می کنند، اعانه، صنایع دستی و مجسمه های بودا دریافت کردند.

پاگودا واژه ای است که برای اطلاق به ساختمانی برج مانند و چندین بام به کار می رود که معمولا در چین، ژاپن، نپال، ویتنام ساخته می شود. اکثر پاگوداها دارای کارکرد دینی به ویژه بودیست هستند و نزدیک معابد ساخته می شوند. در تایلند این واژه به مقبره اشاره دارد و در ویتنام واژه پاگودا با نیایشگاه مترادف است.

مؤمنان بودائی جشن نیروانا و پارانیروانا را برگزار کردند

عید مذهبی وساک بودائیان به نشانه تولد، نیروانا و پارانیروانای بودا، روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور میلیونها بودائی در برخی کشورهای بودائی چون سریلانکا، هندوستان و مالزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال بودیسم، معابد سراسر سریلانکا دیروز مملو از جمعیت مؤمنان بودائی سفید پوشی بود که برای اجرای مراسم و مناسب دینی روز وساک جمع شده بودند .

جمع کثیری از مراکز مهم بودیسم سریلانکا چون کاندی، کلینیا، انوراداپورا، بلانویلا، کاتاراگاما و پولوناروا نیز به عنوان نماینده بودیستهای کشور برگزاری مراسمی را برعهده داشتند.

برگزاری هفته ملی مراسم وساک که با هفته میراث فرهنگی سریلانکا نیز همزمان شده بود ابعاد معنوی را بیش از گذشته مورد تأکید قرار داد .

وساک مهمترین روز از تقویم بودایی است در سنتهای ماهایانا بودیست هندوستان، این روز به معادل سانسکریت خود " ویساخا" شناخته می شود، اما کلمه وساک از زبان سیلانی گرفته شده است.

تاریخ دقیق این مراسم مذهبی بر اساس تقویم نجومی و ماه کامل برج ثور تعیین می شود. این جشن نمایانگر تولد، روشنگری(نیروانا) و مرگ (پارانیروانا) بودا است.

امسال جشن وساک دارای دو تاریخ مختلف است، چرا که برج ثور ( ماه می میلادی و ماه اردیبهشت شمسی) دارای روز است که ماه در آنها کامل می شود ماه در روز دوم و روز سی و یکم ماه می ( 12 اردیبهشت و 10 خرداد) کامل می شود. در برخی از کشورها چون سریلانکا، هندوستان و مالزی روز وساک را دیروز جشن گرفتند در حالی که کشورهایی چون تایلند و سنگاپور این عید بودائی را 31 ماه می برگزار خواهند کرد.

در چنین جشنی مؤمنان بودائی پیش از طلوع آفتاب در معابد گردهم جمع شده سرودهای روحانی می خوانند و دسته های گل، شمع مجسمه های چوبی به معبد هدیه می کنند. این نذورات نمادین، تداعی کننده این است که گل زیبا به زودی پژمرده می شود و شمع و چوب نیز خواهند سوخت، بنابراین زمان زندگی نیز از بین خواهد رفت.

روحانیون بودائی در این روز همچنین مؤمنان را از کشتن هر موجودی نهی می کنند و از آنها می خواهند برای روز پس از طلوع آفتاب از غذای گیاهی استفاده کنند.

در برخی کشورها چون سریلانکا که به صورت دو روز متوالی وساک را جشن می گیرند تمام فروشگاه ها و عرضه کنندگان گوشت فعالیت خود را متوقف می کنند و حیوانات و پرندگان بسیاری را در یک حرکت نمادین آزاد می کنند.

بسیاری از مؤمنان بودائی در این روز لباس سفید بر تن کرده، تمام روز خود را در معبد گذرانده و تصمیم می گیرند که هشت قاعده اخلاقی بودا را اجرا کنند.

موعظه راهبان نیز بخشی از مراسم وساک است که طی آن بخشهایی از نقل قولهای بودا که به 25 قرن پیش باز می گردد قرائت می شود.