رودباریان و میرزاپور به اردو دعوت می شوند / 5 دروازه بان را برای همراهی تیم ملی مد نظر داریم

مربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ملاک های دعوت بازیکن به اردوی تیم ملی حضور موفق در بازی های لیگ برتر است اما این تنها عامل فراخواندن بازیکنان به اردوی تیم ملی نیست و عملکرد آنها در اردوها و بازی های ملی را نیز ملاک قرارمی دهیم.

وی ادامه داد: رودباریان از این منظر عملکرد ایده الی را از خود بر جای گذاشته و از دید ما آنچه در تیم ملی انجام داده و کارنامه اش در بازی های اخیر مورد توجه است نه اختلاف نظرش با مربیان پاس. اینکه رودباریان با مربیان تیم پاس به اختلاف نظر رسیده دلیل برکنارگذاشتنش ازتیم ملی نیست. کارنامه قابل دفاع وی در تیم ملی مشکلات اخیر را پوشش می دهد.

بوستانی با تاکید بر این نکته که برای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی تصمیم گیرنده اصلی امیرقلعه نویی است از دعوت 5 دروازه بان به اردوی نهایی تیم ملی خبر داد و افزود: ما در اردوی یکماهه تیم ملی پیش از آغاز مسابقات جام ملت های آسیا دروازه بانان شایسته که توانایی هایشان مورد تایید کادر فنی است را مورد آزمایش قرار می دهیم و هرکدام که آماده تر بودند همراه تیم ملی به مالزی خواهند رفت. رودباریان نیز در صورت اثبات توانایی خود به مربیان تیم ملی در جام ملت ها حضور پیدا می کند.

وی درمورد حضور ابراهیم میرزاپورنیز گفت: میرزاپور هنوز در لیگ برتر بازی نکرده است و فعلا در حال فیزیوتراپی و بدنسازی است تا توانایی بازگشت به میدان را بازیابد. او نیز در صورتیکه تا قبل از آغاز تمرینات تیم ملی مهیا بازی شود در اردو حضور پیدا می کند و در رقابت با دیگر دروازه بانان شانس خود را برای حضور در فهرست نهایی تیم ملی می آزماید.