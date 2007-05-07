به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران امروز در نشستی با خبرنگاران گفت: در حال حاضر کشور دارای ظرفیت های بالایی به لحاظ خدمات فنی و مهندسی است که شرکت های ایرانی از کل ظرفیت آن استفاده نمی کنند و این در حالی است که در خارج از مرزهای ایران فرصت های سرمایه گذاری زیادی وجود دارد.

مهدی رضا درویش زاده با بیان این که سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با استفاده از مازاد ظرفیت در فرصت های سرمایه گذاری خارج از کشور دارای مزیت هایی است، افزود: حضور شرکت های ایرانی در این فرصت ها و استفاده از مازاد ظرفیت باعث رونق بخشی در داخل کشور خواهد شد.

وی با تاکید براین که این شرکت ها به منبعی برای ارز آوری کشور تبدیل می شوند، تصریح کرد: این شرکت ها به تدریج به شرکت های بین الملی تبدیل می شوند و حضور آنها در عرصه های بین المللی ضریب امنیتی کشور را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران گفت: آمریکا به کمک برخی کشورهای غربی تلاش می کند که ایران را به لحاظ اقتصادی منزوی کرده و حصاری دور ایران بکشد، این درحالی است که اگر شرکت های ایرانی موفق به حضور در سرمایه گذاری خارج از ایران شوند، منافع ایران را به منافع سایر کشورها گره می زنند، که این امر ضریب امنیتی ایران را افزایش می دهد.

به گفته وی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران با استفاده از ابزارهایی تلاش می کند که این حضور در خارج از کشور را تسهیل کند که یکی از ابزارهای آن ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک بین ایران و سایر کشورها است.

درویش زاده ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشتر ک ایران و پاکستان( پاک - ایران) را از جمله این شرکت ها عنوان کرد و افزود: مراحل تاسیس این شرکت و ثبت آن به پایان رسیده و سرمایه اولیه این شرکت 65 میلیون دلار و مرکز آن در کراچی پاکستان است اما قرار است ظرف یک ماه آینده درایران نیز دفتری برای آن افتتاح شود.

وی با بیان این که با این اقدام بستر برای حضور شرکت ها در پاکستان فراهم شده و این شرکت ها از حمایت های مالی شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان بهره مند می شوند، افزود: در حال حاضر اعضای هیئت مدیره این شرکت انتخاب شده و این شرکت کار خود را آغاز کرده است.

وی میزان سهام ایران و پاکستان را در این شرکت مساوی و هرکدام را در حد 50 درصد دانست و افزود: ایران در حال حاضر دارای حق وتو است که هر سه سال یک بار این حق تغییر می کند.

وی ورود به بازارهای مالی و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم کشور در سایر کشورها را از جمله اقدامات شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران عنوان کرد و افزود: با توجه به توانمندی های کشور در زمینه هایی همچون، ساخت و ساز، راه سازی، انرژی ، نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و غیره تلاش می کنیم که از این توانمندی ها استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران همچنین به تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان اشاره کرد و گفت: مراحل تاسیس آن عقب تر از شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان است زیرا به تازگی اقدام به تاسیس آن کرده ایم.

وی به سفر هفته گذشته هیئتی از ایران به اجلاس یازدهم کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و عمان اشاره کرد و افزود: در این اجلاس دو کشور برای تشکیل این شرکت مشترک به توافق رسیدند و طی سه ماه آینده اساسنامه آن نهایی و به ثبت خواهد رسید که مرکز آن در مسقط و دفتری نیز در تهران خواهد داشت.

درویش زاده سرمایه اولیه این شرکت را 10 میلیون دلار و سهم هر یک از طرفین را مساوی و درحد 50 درصد ذکر و تصریح کرد: البته قرار است تا پایان سال 2009 این سرمایه به 100 میلیون دلار افزایش یابد.

وی ایجاد شرکت های سرمایه گذاری مشترک را از ابزارهای شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: مناطق هدف ما قاره آفریقا، کشورهای حوزه آمریکای لاتین، کشورهای آسیای میانه، پیرامون ایران و خاورمیانه است.

وی همچنین به توافقات به عمل آمده میان شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران با اگزوبانک ونزوئلا خبرداد و گفت: قرار است یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با این کشور با سرمایه اولیه 100 میلیون دلار ایجاد کنیم، با این رویکرد که این شرکت مشترک به مرکزی برای سرمایه گذاری در ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین برای شرکت های ایرانی تبدیل شود.

وی ایجاد مراکز تجاری و حضور شرکت های ایرانی در فرصت های خارج از کشوربرای ایجاد شرکت های سرمایه گذاری مشترک را از جمله ابزارهای شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران عنوان کرد.