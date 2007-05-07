سیاست آمریکا برای منزوی کردن ایران شکست خورده است / واشنگتن راهی جز برقراری رابطه با تهران و دمشق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله درگفتگو با العالم با اشاره به این موضوع گفت : سیاست انزوای ایران به پیروزی نینجامیده است و آمریکا نتوانست ایران را منزوی کند.

نصرالله درادامه با اشاره به تلاش های آمریکا برای منزوی کردن سوریه تصریح کرد: سیاست های آمریکایی، بین المللی و عربی برای انزوای سوریه نیز به پایان رسید، زیرا سال آتی سوریه ریاست اتحادیه عرب را برعهده می گیرد.

دبیرکل حزب الله درباره احتمال ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: آنچه وجود دارد، فضاهای ایجاد رعب و جنگ روانی است و حتی اگر فضایی برای حمله به ایران وجود داشته باشد؛ چنین اقدامی تعلیق یا به تاخیر می افتد.

وی با اشاره مشکلاتی که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درتامین هزینه نیروهایش درعراق با آن روبرواست، این سوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است آمریکا با ایران وارد جنگ جدیدی شود آن هم در شرایطی که درآمریکا چند دستگی شدید وجود دارد؟. خواه بین موسسات آمریکایی یا مردم آمریکا. به طوری که دوسوم مردم آمریکا جنگ جدید را تایید نمی کنند، بلکه خواستارعقب نشینی ازعراق هستند.

"سید حسن نصرالله" تاکید کرد: "بوش" راه دیگری ندارد؛ مگراینکه به توصیه های کمیته "بیکر - همیلتون" عمل کند و برای این دولت ( آمریکا) راهی به جز گشایش روابط با تهران و دمشق و بررسی عقب نشینی از عراق وجود ندارد.

وی درعین حال درباره تلاش آمریکا برای فتنه انگیزی طایفه ای درعراق و خارج آن با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست های خود هشدار داد.