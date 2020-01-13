فرهاد مجیدی با بحران آشنا است/ پیشکسوتان باید به استقلال کمک کنند

عباس محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این روزهای استقلال گفت: خوشبختانه بعد از مدتها سرمربی تیم معرفی شد. اگر چه وقتی یک مربی از تیم جدامی شود نگهداری تیم سخت خواهد بود اما اعتقاد دارم مجیدی با شناختی که از استقلال دارد و فرد با تجربه‌ای است می‌تواند در این شرایط بحرانی به استقلال کمک کرده و بحران‌های پیش رو را بردارد.

وی تاکید کرد: الان زمان آن است که سرمربی جدید آبی پوشان از اساتید و پیشکسوتان استقلال کمک گرفته تا بتواند عملکرد موفقی در لیگ داشته باشد. به طور حتم انتقاداتی به استقلال وارد می‌شود که مجیدی با کمک پیشکسوتان می‌تواند این انتقادها را به فرصت تبدیل کرده و در راه موفقیت تیم از آن استفاده کند.

هافبک پیشین استقلال افزود: یکی از دلایلی که استقلال را دچار بحران خواهد کرد ضعف مدیریتی است. متأسفانه مدیریت سابق استقلال نتوانست آنطور که لازم بود مدیریت کند اما سرپرست موقت استقلال و اعضای هیئت مدیره می‌توانند در بوجود آوردن انگیزه برای بازیکنان تأثیرگذار باشند. آنها از لحاظ روحی و مالی اگر تیم را شارژ کنند بازیکنان هم نمایش بهتری از خود نشان خواهند داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این مقطع آبی پوشان به کمیته فنی نیاز دارند یا خیر گفت: فکر می‌کنم این روزها استقلال به کمیته فنی نیاز زیادی دارد. اساتید و پیشکسوتان می‌توانند کمک زیادی به مجیدی کنند خصوصاً کمیته فنی که می‌تواند نقاط ضعف استقلال را به مجیدی گفته تا او آن را پوشش داده و به قدرت استقلال بیافزاید.

وی در خصوص حضور نامجومطلق هم در جمع کادر فنی آبی پوشان گفت: او یکی از پیشکسوتان بزرگ استقلال است که از لحاظ فنی بسیار با تجربه و قابل قبول است. در یک مقطعی هم به کمک سرمربی سابق استقلال آمده بود و توانسته بود کمک مفیدی به او بکند. بنابراین اعتقاد دارم با دانش فنی بالایی که نامجو دارد مجیدی و استقلال می‌توانند از آن به خوبی بهره ببرند.

هافبک پیشین استقلال با ابراز رضایت از پیوستن ارسلان مطهری به جمع آبی پوشان خاطرنشان کرد: او را به خوبی می‌شناسم و می دانم بازیکن مؤثری است ضمن اینکه قرار است پاتوسی هم به جمع بازیکنان استقلال اضافه شده که او هم می‌تواند در خط هافبک تأثیر گذار باشد.

عباس محمدرضایی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط و تغییرات امیدی به موفقیت استقلال هست یا خیر، تصریح کرد: موفقیت و آینده استقلال بستگی به مدیریت این تیم دارد. اگر مدیران استقلال در انجام کارهایشان موفق باشند به طور حتم استقلال هم موفق خواهد بود و می‌تواند دو، سه هفته زودتر از پایان لیگ به قهرمانی دست پیدا کند. به شرط اینکه همه دست به دست هم داده و با یک وحدت کلی به همراه هواداران موفقیت استقلال را به وجود بیاورند.

* گفتگو: مصطفی موسوی نژاد

