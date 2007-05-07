17 هزار سیم کارت اعتباری تلفن همراه در قم واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مهندس علی صدوقی صبح امروز در نشست مدیران شرکت ارتباطات سیار و مدیران و کارشناسان مخابرات قم اظهار داشت : در سال گذشته 380 سایت بی تی‌اس در کشور راه اندازی شده است و در سال 1385 شرکت ارتباطات سیار 7 میلیون سیم کارت واگذار نموده است که با این تعداد هم اکنون حدود 7/15 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور داریم.

وی درادامه برنامه سال جدید شرکت ارتباطات سیار را توسعه 6 هزار سایت بی تی اس در کل کشور اعلام کرد و افزود : از این تعداد 126 سایت باید در استان قم راه اندازی شود .



مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار قم با بیان این‌که هم اکنون سه اپراتور در حال فعالیت هستند و بحث رقابت و جذب مشتری دارای اهمیت به سزایی هستند اظهار داشت : در بحث جذب مشترک باید سرویس‌ها و خدمات مشترکین اصلاح شود و برای این امر باید در هر استان یک مرکز پاسخگویی راه اندازی شود.



مهندس صدوقی در ادامه توسعه تلفن همراه در استان قم را 87 درصد اعلام نمود و یادآور شد : در اوایل سال 85 حدود 88 سایت در استان قم مشغول به کار بود که این تعداد در پایان این سال به حدود 157 سایت بی تی اس رسید.

وی ساخت مرکز جدید ارتباطات سیار، بهبود سیستم‌های GPRS تلفن همراه، توسعه و راه اندازی 126 دستگاه پی تی اس و مستقر نمودن سیستم‌های اضطراری تلفن همراه در استان قم را از برنامه‌های سال جاری شرکت ارتباطات سیار در قم دانست.



مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از واگذاری تمام سیم کارت‌های اعتباری دولتی توسط این شرکت خبر داد و یادآور شد : در استان قم حدود 17 هزار سیم کارت اعتباری تلفن همراه دولتی ثبت نام شده است که تمامی این سیم کارت‌ها تا پایان اردیبهشت امسال واگذار خواهند شد.

